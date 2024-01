Irónico, Pablo Moyano apelará a Santi Maratea: El motivo

Santi Maratea es el conocido influencer que hace colectas millonarias de dinero, entre ellas, la del club Independiente, donde los Moyano se fueron por la puerta de atrás y no son muy queridos por la hinchada.

"Triaca nos mandó una multa de mil millones de pesos y fue desestimada. Si nos llega una nueva multa, tendré que llamar a Maratea", chicaneó Moyano.

Y agregó: "Es una ridiculez más de esta señora -por Patricia Bullich- que si leés la carta documento, no tiene ningún tipo de sentido. Fue rechazada por todas las organizaciones gremiales y sociales. Aparte lo firma un tal Siracusa, quién carajo es Martín Siracusa".

Respecto a la pregunta de Moyano sobre Martín Siracusa, Siracusa Ocupa el puesto de secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich y fue quien quien rubricó la comunicación.

Por último, y sobre Santi Maratea, la última aparición en la que habló de política fue octubre, en un una emisión especial de “OLGA” en la que realizaron un intercambio de ideas sobre los resultados electorales y el panorama que se viviría en ese momento frente al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

“Che, suponiendo que Massa perdiese, haría conch... todo”, comenzó el influencer de manera contundente. “Porque está ese miedo también por lo que pasó después de las PASO y toda esa situación, en el caso de que pierda Massa nos conviene que sea después de un balotaje para que tenga un mes menos para romper todo, ¿no? ¿Se entendió?”, señaló ante las miradas confusas de sus colegas.

Luego de esta afirmación, Maratea decidió explayarse un poco más en su teoría. “Claro, si hoy ganaba Milei, ya está, había ganado en primera vuelta y, hasta que asume en diciembre, siempre hay un miedo de ‘te lo entrego hecho p... el Estado’. Y también creo que cuando Cristina no le quiso pasar el bastón a Macri, marcó bastante esa actitud de ‘si no soy yo, rompo todo y no tengo ningún decoro o respeto por la investidura, los protocolos o lo que sea’”, sentenció.