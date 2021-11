La pelea hasta incluyó spots publicitarios con Gray en la cima del edificio viejo Ministerio de Obras Públicas de la Avenida 9 de Julio, donde Eva Perón hizo su renunciamiento histórico. "Yo me planto" era la consigna de la resistencia de Gray contra el avance de Máximo Kirchner.

gray-manzur-kulfas.jpg Gray, que le disputa el PJ bonaerense a Máximo, con 2 ministros albertistas.

Y la pelea sigue. Gray no comparte el tono exitista del Gobierno ante lo que reconoce como una derrota electoral. Por eso evitó las reuniones de intendentes que convocaron tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof.

El resultado electoral, además, impulsaría a Gray a impugnar la asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense en diciembre. En primer término, el partido convocó a elecciones de autoridades para marzo, lo que vuelve incongruente que haya una toma de cargos 3 meses antes. Por otro lado, y principalmente, Gray le facturaría al hijo de la Vicepresidente la derrota del peronismo en todas las secciones electorales a excepción de la 3ra. Con eso buscaría debilitar la posición del diputado nacional.

Paralelamente, Gray mantendría un encono con Kicillof, lo que lo llevaría a condicionar el acompañamiento de su esposa senadora a los proyectos del gobierno bonaerense.

El periodista Ignacio Zuleta citó en el diario Clarín off the record al intendente de Esteban Echeverría:

El gobernador dice que logró la mayoría en el Senado en las elecciones pero se equivoca. Tiene la minoría. En ese senado empatado hay un senador que me responde a mí, que no lo apoya

El gobernador no sabe de política y estoy esperando reunirme con él para conocer cuál es su programa en seguridad, salud, educación, obras, etc. El gobernador no sabe de política y estoy esperando reunirme con él para conocer cuál es su programa en seguridad, salud, educación, obras, etc.

Distinta sería la relación con Alberto Fernández, o al menos la predisposición del alcalde para con él. Sobrelecturas suscitaron la visita de 2 ministro nacionales albertistas (el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas) al distrito de Gray para acompañarlo en la inauguración de un local de la firma Easy.

Algunos leyeron en la postal un "operativo seducción" para llevar al intendente al redil del Presidente.