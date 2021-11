Inseguridad: Santoro y un guiño al votante "de derecha"

"Hay que apoyar a las fuerzas de seguridad y me parece que el de la Justicia es un tema que tenemos que revisar. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires revisar los recursos humanos y materiales. Hay una diferencia sustancial entre la cantidad de efectivos policiales entre el norte y el sur. Garantizar que en toda la Argentina, en todas las provincias se viva de manera igualitaria, equitativa y justa para disminuir las tensiones sociales”, agregó.

Por otro lado, Santoro se hizo cargo de que su espacio político no tiene a la inseguridad en su "agenda" e instó a agregarla.

"Lo vengo poniendo en agenda desde hace mucho tiempo. La centroizquierda y el campo nacional y popular tiene que tomar el tema de la inseguridad en la agenda. Yo me ha manifestado a favor del uso de las pistolas Taser, pero lo hice en términos de que se entienda de apoyar a las fuerzas de seguridad, de darle instrumentos a las fuerzas. También hay que exigirle a la Justicia que cumpla su papel, que los jueces no tengan -no lo digo por el caso este del kiosquero donde por las circunstancias los responsables de este crimen horrendo cumplieron tres cuartos de la pena- la seguridad o la autoridad para bancarse el cumplimiento efectivo de las penas, frente a los pedidos de los delincuentes”, dijo.

En otro guiño a la fuerza de seguridad local, Santoro aseguró que la Policía de la Ciudad "es profesional" y que sus críticas están dirigidas a su "conducción política" y "no tanto" a la institución.

Por otro lado, enfatizó las críticas respecto a una presunta marcada "diferencia entre el Norte y el Sur de la Ciudad con la seguridad".

"Cuando uno analiza la tasa de homicidio doloso en el Sur de la Ciudad, en algunas comuna como la 4 y la 1, donde más preocupación estamos viendo, en los barrios más humildes de esas comunas, hay índices de inseguridad muy altos. Esas comunas abarcan La Boca, Barracas, Parque Patricios. La Ciudad de Buenos Aires tiene como responsabilidad la gestión de la seguridad, hace como dos años y medio que venimos reclamando por la aparición del policía Arshak (Karhanyan) un tema muy grave. La Policía no busca a un agente que desapareció, imagínense lo que puede ser eso en términos de apoyo a la fuerza y también como mensaje hacia la sociedad. Para las fuerzas de seguridad que no hayan hecho demasiado por encontrarlo desmoraliza”, explicó.

"Claramente lo que hay que hacer es despolitizar este tema (la inseguridad). Quiero ser cauto porque no se puede joder con el dolor de la gente y mandarle un abrazo muy grande a los familiares de esta persona que fue asesinada”, dijo.