Guerra en el peronismo por Cristina Kirchner o Axel Kicillof

En una entrevista con Clarín, reveló que le hubiera gustado poder competir en las elecciones internas para conducir el Partido Justicialista contra Cristina Kirchner. “Sí, nos quedamos con eso. Sabíamos que podíamos estar en desventaja, porque supuestamente tenían una propuesta más sólida con nombres reconocidos dentro del peronismo, pero teníamos confianza de acaparar la atención de gran parte de los afiliados. No sé si alcanzaba para ganar, pero sí para ser competitivos. Algunos nos iban a votar por no estar de acuerdo con Cristina”, reconoció.

Sobre la actual presidenta del PJ, que le envió un mensaje al asumir la conducción del partido, Quintela señaló que todavía no tuvo la oportunidad de conversar sobre lo que pasó.

“No, no hablé. Seguramente nos vamos a encontrar. No comparto con ella los métodos, la forma de expresarse, pero tengo un reconocimiento muy importante. Creo que no puede ser nuestra candidata para el 2027. Tiene que haber una propuesta renovada, aunque sea con caras conocidas”, señaló.

Para el gobernador riojano, la centralidad de Cristina Kirchner es “en cierta manera” funcional a Javier Milei porque “se responden entre ellos” y en ese sentido consideró que hay que encontrar “otro interlocutor en el peronismo”.

“En cierta manera sí, porque tienen posiciones irreconciliables. No quiero decir radicalizadas, pero se responden entre ellos. Tenemos que buscar que haya otro interlocutor en el peronismo, además de Cristina. Ella contiene un sector importante del peronismo, pero no a todo”, analizó.

En este marco, Ricardo Quintela respaldó las expectativas que tiene Axel Kicillof de construir una candidatura presidencial, aunque marcó límites.

“No le vamos a quitar el liderazgo a Cristina. Kicillof tiene que ser candidato, no líder por el momento. Después veremos si tiene el estatus de líder", indicó sobre el gobernador.

“Es muy apetecible para nosotros para presentar una propuesta electoral. Es un buen administrador, que tiene programa, que lo plantea claramente. Por ejemplo en el tema de Aerolíneas Argentinas. Yo lo apoyo”, aseveró.

Paco Manrique: "Cristina intentó muchas veces hablar con Axel"

El diputado de Unión por la Patria y secretario adjunto del Smata, Mario “Paco” Manrique, afirmó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof “va a tener que zanjar las diferencias” que tiene con Cristina Kirchner, y si no lo hace “se va a tener que ir” del justicialismo.

“El partido eligió una conducción que es Cristina y me consta que ella intentó hablar muchas veces con Axel. Él va a tener que zanjar las diferencias y entender. Si no lo entiende se va a tener que ir del partido y armar uno propio", dijo Manrique en declaraciones a Radio Splendid.

paco-manrique.jpg Paco Manrique.

El gremialista y legislador nacional enfatizó: “Yo a Cristina la amo y no me oculto ni me da vergüenza. Soy peronista de Perón y Eva, soy kirchnerista de Néstor (Kirchner) y Cristina, y soy cristinista”.

Consultado sobre si la ex presidenta debería ser candidata en las elecciones de 2025, Manrique señaló que ella “va a ser lo que la nación necesita que sea", aunque destacó que hoy “tiene la responsabilidad de reorganizar el peronismo, encontrar nuevas figuras, y volver al camino de la doctrina y del contacto con la gente”.

Finalmente consideró que el presidente Javier Milei está en el poder porque los peronistas “hicimos las cosas muy mal”, y admitió que “muchos compañeros hoy no encuentran una referencia que los represente”.

