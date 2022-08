Grúas, caso testigo de 'la Casta' (¿dónde estaba Ferraro?)

"No creo que lo de las grúas sea un gran negocio en sí mismo respecto de otros temas que uno sospecha en la Ciudad pero sí es grave porque es confiscatorio y porque desnuda una forma de gestión del PRO, UCR y CC-ARI, ocultando la información a los vecinos aún cuando ahora CC-ARI se manifieste en desacuerdo".

"Mi colega Eugenio Casielles había comenzado con el tema de grúas pero el Gobierno de la Ciudad no le prestó atención, en especial al reclamo contra el acarreo del vehículo cuando no interrumpe el tráfico. El año pasado, la Auditoría General de la Ciudad incorporó algunas de esas objeciones. Es pésimo que haya ocurrido durante años y años, y 'Bombita' haya sido sólo una anécdota y no un tema de la agencia de la Ciudad".

No podemos hacernos los pelotudos. En agosto de 2018 (yo no era legislador pero recuerdo haberlo leído), el bloque de Vamos Juntos en la Legislatura (con el apoyo de CC ARI) autorizó la entrega de 11 playas de estacionamiento para las empresas concesionarias del servicio de acarreo por 5 años cuando la concesión estaba vencida desde 20011. Se aprobó dividir la Ciudad en 5 zonas, y todos sabían que las 2 empresas pagaban un canon de $ 55.000 por mes, cuando realizaban 14.100 acarreos y tenían a disposición 214 agentes de tránsito.