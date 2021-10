A su vez, no ayudan las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el fin de semana pasado (16/10) con su campaña del NO; el presidente Alberto Fernández diciendo que no es responsabilidad del gobierno nacional desactivar los ataques de grupos mapuches; y el escrache de los trolls a empresas alimenticias buscando un chivo expiatorio para la inflación en medio de una emisión que preocupa hasta al FMI.