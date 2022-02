FMI: El acuerdo entrará por Diputados, donde se partió JXC

Es que el diputado nacional Ricardo López Murphy se separó del comunicado de la Mesa Nacional y dijo que votará en contra.

“Yo no voy a votar la carta de intención ni el programa porque la política económica, en un régimen presidencial, es facultad del poder Ejecutivo. Lo único que hace el Congreso es aprobar la facultad de financiamiento y el presupuesto de la Nación. Lamentablemente, como no tenemos presupuesto, tendremos que aprobar este proyecto de renovar la deuda”, argumentó su postura López Murphy, en declaraciones CNN Radio AM 950.

El líder del partido Republicanos Unidos sí admitió que “nuestra obligación es dar quórum y autorizar el financiamiento”, y remarcó que “el programa es del Gobierno”.

A modo de ejemplo, así fue la Carta de intención, Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI del 14 de junio de 2018 que redactó el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne:

Qué va a enviar Alberto Fernández al Congreso

De acuerdo al portal ámbito.com, el proyecto tendrá un “apartado”, una especie de anexo que, según sostienen las fuentes, que poco más poco menos, condensa una seria de precisiones, muy pocas adicionales a las que ya se han conocido. El detalle es que el Gobierno también incluirá promesas, senderos, proyecciones, incluso silogismos y ecuaciones, todas ellos compuestos de buenas intenciones fiscalistas, saneamientos varios en las cuentas públicas que a los ojos del FMI sonarán bien, aunque sin demasiadas metas concretas.