Final feliz en La Plata: Encontraron a Rodrigo sano y salvo

La familia de Ramos había efectiva la denuncia por desaparición en la comisaria 8va de la ciudad bonaerense, el cual comenzó el operativo de búsqueda para dar con el operativo del menor. Momentos mas tarde, la familia recibió algunas pistas y llamados de aparentes testigos que aseguraban haberlo visto, pero ningún indicio revelaba información relevante ni concreta sobre el paradero.

Declaraciones de familiares

María, la mamá de Rodrigo afirmó a la prensa la aparición de su hijo diciendo:

Apareció el nene, apareció en Punta Lara, lo están trayendo. Sabía que iba a volver, sabía que estaba bien

A su vez, la abuela del adolescente, sostuvo: “No tengo palabras, les agradezco a todos. Les doy mi vida a todos”.

El día de la desaparición

María relató que el viernes su hijo se había levantado y tomó mates junto a ella, jugó con unos de sus hermanos, y momentos mas tarde, el niño salió de su hogar ya con la intención de ir a lo de su amigo a divertirse un rato jugando PlayStation a lo que la madre contó:

Él tiene un horario que se le da para que vuelva. A las 17 horas tenía que estar de nuevo. Como se pasó el horario, le empecé a mandar mensajes a la madre del compañero para que vuelva. Ahí me informan que no estaba, que no lo vieron en todo el día

A las 20:00 horas aproximadamente, María salió a buscar a Rodrigo por el barrio, "el único lugar al que suele ir es un campo a unas tres cuadras de casa, donde va a cazar, pero hemos buscado ahí y nada raro" y añadió “es un nene tranquilo, no anda en mala junta. Pero ningún vecino lo vio, es extraño”.

Ante la desesperación por saber de su hijo, María, fue a ver a los amigos del menor con quienes se tenía que juntar en esa tarde y asegura que le dijeron que "la última ves que lo vieron fue en la colonia de la escuela, que fue el jueves. Después ya no saben nada de él".