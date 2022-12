Festejo del horror: Disparó y por accidente baleó a su hijo

"Fue un milagro, una oportunidad más que Dios me da para compartir con la familia, con los amigos", afirmó la víctima entre lágrimas. La mujer reveló en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio que "Dios la estaba protegiendo" en ese momento, pero indicó que todavía está "un poco asustada" por lo que vivió.

Katherine volvía a su casa después de haber cursado en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, cuando se dirigió a la terminal de colectivos para volver a su casa en Capital Federal. Continúa el relato:

Estaba con el celular, justo hablaba con un paciente y de la nada sentí un golpe en el pecho. Pensé que era un piedrazo y me toqué en el pecho para ver que era. Miré al piso y no había nada. No sabía qué pasaba, de dónde había venido lo que me provocó el golpe. Moví la campera y nada, pero cuando me corrí el cabello vi que se cayó el pedacito de bala en el piso. Estaba con el celular, justo hablaba con un paciente y de la nada sentí un golpe en el pecho. Pensé que era un piedrazo y me toqué en el pecho para ver que era. Miré al piso y no había nada. No sabía qué pasaba, de dónde había venido lo que me provocó el golpe. Moví la campera y nada, pero cuando me corrí el cabello vi que se cayó el pedacito de bala en el piso.

