Elizabeth Gómez Alcorta y una denuncia que empaña su gestión

“Egoísta, mala madre', que no quiero que el nene vea a su papá, que ya suficiente hice lastimando a su otro hijo. Me amenaza con que tengo que volver, me manda leyes que no sé, y me dice que puede mandarme a la policía. Me manda imágenes de que está sentado en la puerta de mi casa: 'Acá estoy esperando', y me vuelve a mandar fotos dos horas después: 'Más te vale que vuelvas. 'Hace lo que te conviene'. No. Hacé lo que debes”, dice una parte de la denuncia que la joven relató ante las autoridades.