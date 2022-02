Elisa Carrió y la renuncia al estilo Chacho de Máximo y CFK

En línea con la decisión adoptada por los líderes de la coalición opositora, Carrió opinó: "Hay una obligación de la Argentina de honrar sus deudas. No vamos a resolver nuestros problemas acordando con el FMI, pero es algo que se tiene que hacer. Hay que tener cuidado con el “cuanto peor, mejor” de algunos que integran la coalición de gobierno".

Y sentenció que no arreglar con el Fondo: “significaría un dólar a 350 pesos, una imposibilidad de la industria y de mantener los trabajos, porque si no se importan los insumos, si se produce un default, los números muestran el aislamiento total”.

“La industria argentina, que depende de insumos extranjeros, si no puede importar y no entran dólares no puede producir, con lo cual van a suspender las fábricas”, explicó y agregó como ejemplos de rubros que “necesitan de la importación” al campo, autopartes, y “toda la tecnología”.

Renuncias

En el contexto del acuerdo con el FMI y el pedido de responsabilidad al Frente de Todos realizado desde JxC, Elisa Carrió mencionó la renuncia de Máximo Kirchner e hizo un análisis de la misma: "Hay una estrategia de Cristina de apartarse para conformarse una pseudo izquierda de cara a dos años. Es parecido a lo que hizo Chacho (Álvarez). Pero ahora no renuncia Cristina porque pierde los fueros, entonces se va Máximo".

Cabe recordar que si bien Cristina Kirchner no tiene fueros parlamentarios ya que no es una senadora, sí tiene los fueros que impiden que sea arrestada por ser vicepresidenta. Son los mismos privilegios con los que cuenta el Presidente de la Nación.

En tanto, Máximo Kirchner mantiene sus fueros parlamentarios ya que no renunció a la banca.

"Cuando se juega el futuro de la Argentina, tienen que hacerse responsable todos los espacios políticos. La fracción de Máximo Kirchner es minoritaria", concluyó acerca del peso legislativo de los diputados que responden al líder de La Cámpora.

“La fragmentación se produce porque ella (Cristina) deja de liderar y Alberto Fernández tiene que volver a una alianza histórica del PJ que es la liga de los gobernadores que ahora tienen la responsabilidad de sostenerlo ”, agregó.