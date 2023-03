El PRO y la hora de los Halcones Marxistas

En la política, 'halcones' s on los que promueven el conflicto para alcanzar el objetivo, y 'palomas' son quienes apelan a la diplomacia / negociación. Por lo tanto, los 'halcones' aglutinan a la 'línea dura' y las 'palomas' a la 'línea blanda'. Todo muy teórico pero en la jerga política presente, 'halcones' son los cercanos a Patricia Bullrich en el PRO, y no se utiliza esa palabra para los 'duros' del Frente de Todos, por ejemplo, tal como sería el caso de Andrés Larroque, por ejemplo. En otra perversión del concepto, Mauricio Macri, el titiritero detrás de Patricia Bullrich, no es reconocido como un 'halcon' sino que queda fuera del clasificador pese a que él fue quien, dicen varios, llamó por teléfono a varios legisladores para que votaran en contra del acuerdo con el FMI en la renegociación de dinero que él pidió prestado.