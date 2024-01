El peronismo a la vice: "No hay que romper lo que funciona"

"El debate de la boleta única en sesiones extraordinarias es otro engaño: mientras saquean los recursos naturales, privatizan empresas que son de todos y empobrecen a la sociedad, el gobierno busca reformar el corazón de nuestro sistema electoral a las apuradas", escribió Wado de Pedro en sus redes sociales.

Pero el mensaje no termina ahí, y es que el ex ministro de Alberto Fernández hizo un extenso descargo para rechazar la propuesta de Boleta Única y dio a entender que el peronismo en el Senado no va a acompañar la idea del gobierno libertario.

"No se trata sólo un cambio de instrumento. Por eso planteamos que el debate sobre la normativa electoral tiene que ser prudente, responsable y proponer consensos amplios", argumentó.

Por otro lado, consideró que el sistema electoral argentino "es un ejemplo", y aseguró que sistema actual es "transparente, promueve controles cruzados entre distintos poderes, con la participación de los partidos y la ciudadanía. La centralidad la tiene el pueblo".

Por otro lado, recordó que desde 1983 las elecciones nacionales se desarrollan con normalidad, la participación electoral es alta y hay alternancia en el gobierno: "los que pierden las elecciones aceptan los resultados, sean oficialistas u opositores", sentenció.

Y agregó: "Incluso con márgenes de diferencia muy chicos, los resultados fueron reconocidos y nunca se han judicializado. El sistema electoral en nuestro país funciona: quedó demostrado en 2023, cuando el proceso atravesó denuncias injustificadas del actual Presidente de la Nación".

Por último, aseguró que la boleta única "personaliza aún más la política, debilita a los partidos y confunde a la ciudadanía". A su vez, consideró que "no resuelve ninguno de los problemas que dice resolver: no es necesariamente más barata, ni más clara, ni elimina la necesidad de fiscalizar".

"Con la implementación de la boleta única corremos el riesgo de romper algo que sabemos que funciona", finalizó.

Cuál es el plan de Villarruel

Aún con la negativa del peronismo, la intención de La Libertad Avanza en el Senado es que la ley salga antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias, pero sobre todo, quiere evitar que el texto vuelva con cambios a Diputados, donde la ley ómnibus tiene copada la agenda.

Para la aprobación de la implementación de la BUP, el oficialismo, que cuenta con 7 miembros, deberá conseguir una mayoría absoluta, no sólo para el quórum en la eventual sesión donde se debata el proyecto, sino también para su aprobación, ya que se trata de un tema electoral que requiere 37 votos, es decir, la mitad más uno del cuerpo.