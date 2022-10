Si bien la charla se estaba desarrollando de manera normal, el polémico tema salió a flote cuando se le preguntó sobre el uso de redes sociales, que el Sumo Pontífice aprovechó para advertir contra el consumo de "la pornografía digital".

"Cada uno de ustedes, piensen si han tenido la experiencia o la tentación de la pornografía digital", les preguntó a los presentes, y al mismo tiempo les dijo que "el corazón puro" es el que "recibe a Jesús cada día", y que, por ello, "no puede recibir esta pornografía".

Asimismo, les recomendó que si tienen porno en sus teléfonos celulares lo eliminen para qu e "no tengan la tentación a mano". "Y si no puedes borrarlo, defiéndete bien para que no entrar en esto. Te digo que debilita el alma. Debilita el alma y el corazón", insistió y pidió disculpas por entrar "en tanto detalle de la pornografía".

"Es una realidad que toca a sacerdotes, seminaristas, monjas, almas consagradas y esto es importante", admitió hoy el Papa Francisco.