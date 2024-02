El macrismo duro llega al Gobierno: Un exintendente se sumaría al gabinete de Milei

De todos modos, es importante recordar que Julio Garro siempre ha visto con buenos ojos al gobierno libertario, ya que antes de que Javier Milei asumiera su cargo y él hiciera el traspaso de mando en La Plata, no descartó sumarse al gobierno de La Libertad Avanza. En esa oportunidad había dicho:

"La verdad es que no ha sucedido, no han habido ofertas", dijo Garro, pero ante la repregunta sobre si aceptaría o no, dijo que podría hacerlo: "Sí, pero quiero ser claro en esto: no lo haría por mí, lo haría si desde ese lugar puedo mejorarle algo a la gente".