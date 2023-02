El intendente 'manolarga' y un ¿bozal legal a un periodista?

Sin embargo, horas después realizó un descargo negando haber sido manoseada por Cresto.

Segunda versión

Tras su singular posteo en las redes, la joven volvió a apelar a ellas para cambiar su versión: “Voy a usar estas redes para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira. Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar”, comienza el mensaje de la joven.

posteo-sobre-cresto.jpg El posteo de la joven donde defiende a Cresto

“No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada, yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona”, lo defendió.

“Desde el finde semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal... me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen.... me doy cuenta que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine”, señaló.

“Video editado”

Tras el escándalo y el descargo de la joven, Cresto denunció que el video estaba editado y apeló a sus redes sociales para defenderse: “Muchas gracias por tu valentía. En el afán de dañarme a mi y a mi familia, terminaste siendo vos la más afectada. Nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de calumnias e injurias. Nuestra solidaridad con vos y tu familia. Fuerza y a seguir para adelante…Siempre. Enrique y familia”, respondió el intendente concordiense.

El martes (14/02) Cresto hizo un descargo en redes sociales donde dijo que las imágenes de video fueron editadas "con evidente intencionalidad".

“En los últimos días se viralizó un vídeo que -recortado y desde una determinada perspectiva- pretende mostrarme en una actitud indecorosa durante el último desfile del Carnaval de Concordia”, escribió Cresto.

https://twitter.com/LuisGasulla/status/1628889476658352129 Hoy fui formalmente notificado por la policía federal, en mi domicilio particular, de una medida cautelar, express y en feriado, de la Cámara de Apelaciones de Concordia que aceptó cautelar de la víctima del intendente "manolarga" que no sea nombrada por mi persona pic.twitter.com/jgdUopaqLq — Luis Gasulla (@LuisGasulla) February 23, 2023

“Al respecto, afirmo y reitero que esto no fue así y que nada de lo que se pretende dar a entender con este video corresponde a la realidad. Al día de hoy, varias personas y medios de comunicación difunden insistentemente este video. Algunos lo hacen por morbosidad o diversión, otros con la clara pretensión de hacernos daño y algunos más por mera diversión”, dijo en otro tramo de su extenso posteo.

Días después, también en redes, Cresto mostró otras tomas del momento señalado y apeló a otros testigos.

Cautelar

Cuando parecía que el escándalo que envolvió a Cresto perdía presencia en los medios de comunicación nacionales, el periodista Luis Gasulla denunció en sus redes sociales una llamativa situación: “Hoy fui formalmente notificado por la policía federal, en mi domicilio particular, de una medida cautelar, express y en feriado, de la Cámara de Apelaciones de Concordia que aceptó cautelar de la víctima del intendente "manolarga" que no sea nombrada por mi persona”.

“Aclaro que eso jamás sucedió. Vale la pena recordar que fue el intendente quien utilizó su imagen y su nombre para defenderse de lo que sucedió en un lugar público”, agregó.

También adelantó cuál será su defensa legal: “Con la defensa de @fraoneto y acompañamiento de @FundacionLED responderemos este ataque de un político inescrupuloso escondiéndose detrás de su víctima. En una costosa campaña, financiada por los contribuyentes de Concordia”.

E insistió con su acusación: “...el victimario primero tocó a una joven sin su consentimiento -el video, foto, testimonio de protagonista en redes y fuentes lo confirman- luego mintió asegurando q el video estaba editado y ahora intenta silenciar al periodismo q lo descubrió infraganti”.

Por último, acompañando su mensaje con una foto de Cresto con el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero, dijo: “El intendente tiene amigos poderosos y no será la primera vez ni la última que intenten apretar al periodismo que los investiga. En este caso, la mentira y la difamación sufrida, no será exitosa. Nos asiste el derecho constitucional a informar y la verdad de lo sucedido”.

Antecedente

El escándalo con Cresto se suma a otro que alcanzó notoriedad nacional en 2015 y que reflejamos en Urgente24 sobre Fernando Rougier, el titular del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia de Concordia que había sido citado a indagatoria en la causa de trata conocida como Caso Alfonso, originada en un supuesto secuestro de una jovencita con fines de prostituirla y que logró la repercusión nacional cuando la monja Marta Pelloni sostuvo que la madre de la joven secuestrada en su denuncia había involucrado al hijo del gobernador, Mauro Urribarri y al por entonces senador provincial Enrique Cresto.

Pelloni, quien luego de haber participado en un seminario realizado en Concordia sobre el tema de trata, manifestó que la madre de la víctima al ser invitada, durante esa jornada, a relatar lo sucedido con su hija expresó que “atrás de todo esto están el hijo del gobernador (Mauro Urribarri) y el senador (Enrique Cresto)”.

Otras lecturas de Urgente24:

Scaloneta candidata y Liberman ningunea a los The Best

Los desoídos de siempre: Una encuesta alerta por el voto joven

'Wado' de Pedro clamó por CFK 2023 y apuntó contra Alberto

Gerardo Morales lanza el 15/03 y Gustavo Posse se decidió