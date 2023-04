El Gobierno no sabe guardar silencio y beneficia a la oposición

A seis meses de las elecciones no hay nada claro sobre quién gobernará los próximos años el país, lo que si es un hecho es que la coalición Juntos por el Cambio no atraviesa su mejor momento. No solo las durísimas internas por la carrera presidencial y las aspiraciones personales de los diversos líderes del radicalismo y del PRO le complicó el panorama a la oposición, sino que su principal figura, el expresidente Mauricio Macri, tuvo un derrumbe en su imagen en el último tiempo.