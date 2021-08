El fenómeno Javier Milei y la amenaza de ser la revelación

"Hace rato que nos viene dando alto, dejó de ser un fenómeno de redes sociales para transformarse en un fenómeno político", agregó el encuestador German Esponda de CyG Comunicaciones.

Javier Milei parece ser hasta ahora el que mejor entiende cómo entusiasmar a los jóvenes: en efecto, el iracundo economista lanzó su campaña en los bosques de Palermo juntando más de 15.000 jóvenes. Hacía años que no se veía tanto entusiasmo juvenil por la política. Sin duda, supo cómo llegar a ellos, supo lo que buscaban mejor que sus contrincantes y aún con su campaña "barata".

javier milei palermo (1).jpg Javier Milei al lanzarse como candidato en CABA.

"En los últimos días Javier Milei tuvo un crecimiento interesante. Habrá que ver si lo sostiene", dijo en off the record otro consultor. Y agregó "le muerde votos a María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy". Es decir, su potencial como candidato se basa en antiguos votantes de Cambiemos "es un voto anti dirigencia tradicional heterogéneo en los distintos segmentos".

Pero lo más preocupante es que si bien Javier Milei partió de una base de jóvenes asombrados por su look estrambótico y su discurso rebelde, ahora habría llegado a todos los sectores sociales e incluso habría penetrado en barrios del centro y sur de CABA.

"Los libertarios dejaron de ser un fenómeno clase media profesional, masculina de menos de 30 años", dicen algunos consultores que afirman que "si se confirma su buena elección en las PASO puede generar una tendencia de acompañamiento que evite la fuga de votos en la general".

"Sin restarle mérito, apareció en el momento y en el lugar indicado", dicen un referente territorial del radicalismo, haciendo referencia a la renuncia de Patricia Bullrich y la llegada de Vidal.

Milei encuesta SA.png Javier Milei aparece en el puesto número 8 de la última encuesta de la Universidad de San Andrés.

También lo favorece el achatamiento de la campaña de López Murphy que había arrancado con enorme fuerza "y ahora aparece como abuenando su discurso como para no eclipsar a Vidal".

Sin dudas, comenzó a ocupar el espacio que el votante duro y enojado con el Frente de Todos hubiera esperado de Bullrich o ahora López Murphy. Es que para los que se definen como "antikirchneristas" antes que nada, elegir a Javier Milei para dar un voto castigo a Cristina y Alberto es aún más contundente que optar por figuras moderadas de JxC.

"Javier no le pega a Macri, ni a Patricia, va a buscar esos votos, por eso ha tomado como blanco a Elisa Carrió y a Vidal", dicen en su entorno. También de la mano de su candidata número dos, Victoria Villaroel, sale a buscar el voto de la familia militar muy decepcionado con la exgobernadora. Por eso la titular del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas salió rápidamente la semana pasada a condenar la designación de Jorge Taiana como ministro de Defensa, por su origen montonero. Ahí le ganó de mano a toda la oposición y especialmente a López Murphy.

De esta manera, Javier Milei podrá pasar sin dejar huella o, por el contrario, beneficiado por la moderación de Juntos por el Cambio, e incluso el escándalo por la fiesta en Olivos y el aumento del rechazo a los privilegios de la clase política, dar una verdadera sorpresa.

"Les pido que nos acompañen en esta revolución moral, para ir a una sociedad que quiera vivir con el fruto de su trabajo. Primero estamos los que nos rompemos el orto laburando, no la casta política. No es una tarea fácil, pero yo no vine acá a guiar corderos, yo vine acá a despertar leones", dijo en el tramo final de su acto masivo del 7 de agosto en el que lanzó su campaña electoral, invitando al voto con un discurso con estilo extravagante, y contra los dirigentes políticos.

Además del economista, de 50 años, la lista de "Avanza Libertad" la compone Victoria Villaruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el abogado y empresario Nicolás Emma, presidente del Partido Libertario de la Ciudad de Buenos Aires y María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Ninguno de ellos ocupó cargos en algún momento.

Los números de los sondeos

De cara a las PASO, elecciones que definirán a los candidatos para las generales, en el caso de CABA, la mayoría de las encuestas ve vencedora a María Eugenia Vidal por sobre Leandro Santoro, aunque con márgenes bastante disímiles. Por ejemplo, M&F le da solo 2 puntos de ventaja (29,1% contra 27%), mientras que Giacobbe 10 (33,5% vs 23,3%). Poliarquía es la que le otorga mayor margen (51% contra 34%). En cambio, Proyección se inclina por muy poco a favor del precandidato del FdT (32,4% vs 30,7%).

En lo que respecta a las dos internas en JxC en la Ciudad y Provincia, la balanza según las encuestas por ahora se inclina claramente en favor de los candidatos del PRO. Tanto Santilli se impone sobre Manes por amplia mayoría, como Vidal contra Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein.

Y acá es donde empieza el análisis comparativo con el FdT. Según M&F, combinados Santilli (23%) y Manes (10%) no logran superar los 38,4% que reúne la lista que encabeza Victoria Tolosa Paz. Giacobbe & Asociados le da números similares a la PASO opositora, pero más de 10 puntos menos al FdT, que en esa proyección sería derrotado. Por su parte, Poliarquía pronostica un 41% total para JxC contra un 37% del kirchnerismo.

Pero en el espacio de los liberales, peleando -siempre según las encuestas- con la izquierda por estar entre el tercer y cuarto lugar, que también da a la discusión, José Luis Espert araña el 7% en Provincia y Javier Milei en CABA alcanza el 9%.