Mar del Plata: Mañana movida en la Bristol, trapito entrenado y video viral

Asegura el individuo, mientras se enfrenta al funcionario que intenta hacerle entender que su actividad no está permitida en el espacio público.

Trapito resistente

El "trapito" se resiste a moverse y se sienta en el suelo para evitar ser retirado del lugar.

Justamente porque es un espacio público, usted no puede estar acá Justamente porque es un espacio público, usted no puede estar acá

Le responde el funcionario, mientras el hombre, visiblemente molesto, responde:

Ustedes no son nadie, no son nada Ustedes no son nadie, no son nada

El intercambio termina cuando el funcionario, ya decidido a llevar a cabo la aprehensión, diciéndole al "trapito":

Todas las veces te vamos a venir a buscar, tomatelas Todas las veces te vamos a venir a buscar, tomatelas

El video, que rápidamente circuló por plataformas como X y Facebook, logró dispara diferentes reacciones entre los que estaban a favor y en contra de intervención de la seguridad, mientras que otros critican el trato hacia el hombre (trapito).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gmontenegro_ok/status/1876695610293633319&partner=&hide_thread=false Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda. pic.twitter.com/ZFRyDhPtRm — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 7, 2025

Cosas que pueden pasar en la populosa Bristol de Mar del Plata.

