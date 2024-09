Ejército Argentino vs. Chile: Es hipótesis de capacidades militares y no de conflicto

Comencemos por el tema de fondo: No hay Fuerzas Armadas sin hipótesis de conflicto. Aparentemente Defensa no lo sabía. Cuando en los '90 Carlos Menem decidió convivir con el Reino Unido y concretó los acuerdos limítrofes con Chile que había iniciado Raúl Alfonsín, a los militares les adjudicaban misiones con Cascos Blancos desde Kosovo a Haití y la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur. Hoy día no hay una decisión de parte de Luis Petri. En el Ejército experimentan con Chile como hipótesis de conflicto, que es más fácil que hacerlo con el gigante Brasil. El problema sucede cuando se filtran las hipótesis a la opinión pública porque hay que comenzar a 'enfriar' algo que es combustible para los medios y la opinión pública. Obvio que Chile tiene hipótesis de conflicto acerca de la Argentina, pero no las difunde porque de eso se trata un 'ejercicio teórico'. La filtración con un posteo en X, luego borrado, provocó un problema con impacto hasta diplomático porque se suma a otras cuestiones recientes con Chile: Antártida, intrusión en el espacio aéreo y ahora difusión de hipótesis.