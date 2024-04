Educación obligatoria: Sandra Pettovello se despegó de los dichos de Benegas Lynch

Por su parte, Sandra Pettovello recordó que la " libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros en naturales educadores". Luego, señaló que tanto el Estado como la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación:

Ningún agente educativo puede obstaculizar su dominio formativo sobre los menores de edad

Fuertes críticas a Benegas Lynch

"¿Sabrá que fue J. A.Roca quien impuso la 1420?", remarcó en su 'Twitter' Daniel Filmus, ex ministro de Educación y de Ciencia de Tecnología, al hacer referencia a que el prócer que idolatra Benegas Lynch fue quien promulgó esa ley que establece la educación primaria común, gratuita y obligatoria.

Por su parte, el diputado radical Maxi Ferrario replicó que la postura del libertario "atrasa 140 años" y que la ley 26.390 no solo prohíbe el trabajo infantil en Argentina sino que además incluye el derecho a que los niños no sean explotados y el derecho a la educación.

Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento estarían consternados por su enfoque liberal

Otro de los radicales que salió a criticarlo con dureza fue el diputado provincial Fabio Quetglas: "Me resulta imposible imaginar cómo se puede asegurar los beneficios de la libertad a alguien sin alfabetización. La libertad no es sinónimo de ‘estado de naturaleza’. Los padres/madres no son dueños de los hijos/as".

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay también fue lapidario contra Benegas Lynch:

Está en contra de la obligatoriedad de la educación, de la gran iniciativa de Sarmiento que terminó con el analfabetismo en la Argentina. Los padres de sectores vulnerables deberían mandar a sus hijos a trabajar en vez de enviarlos a la escuela Así aumentará la desigualdad. Parece mentira que alguien que supuestamente representa el cambio, nos quiere llevar a antes de la Ilustración que importó el avance hacia la modernidad. A este señor le gustaría el medioevo. Espero que el presidente no comparta este disparate.

En el caso de Bertie, hubiera sido mejor que el padre lo mandara a trabajar, porque estudiar no lo ayudó a pensar. — theo (@delfos2023) April 8, 2024

