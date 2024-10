Desregulación del transporte: Enojo en Rosario ante la quita de pasajes gratis por discapacidad

"Muchos fueron a la Terminal y se encontraron con que tenían que comprar el pasaje o no viajaban", lamentó. Sobre esa línea, indicó que "Se echan la culpa unos a otros: las empresas dicen que no son más un servicio público por lo que no tienen que entregar más (los pasajes gratis) y el Estado dice que una cosa no quita la otra".

La Asociación Argentina de Empresas de Transporte de Pasajeros (Aaeta) publicó un comunicado en el que planteó que "La normativa busca aumentar la flexibilidad en el acceso al mercado para los operadores y en la capacidad de ajustar la oferta de servicios".

Según Dorta, la realidad es que el 0800 de la CNRT "no atiende y las personas con discapacidad no tenemos este derecho que habíamos adquirido".

