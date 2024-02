Cuando La Libertad Avanza no cree en la libertad

Los Kirchner comenzaron a apropiarse de las listas de candidatos a la Cámara Baja como parte de las negociaciones y alianzas.

Entonces, comenzó a desvincularse el vínculo Gobernadores / Diputados, y han transcurrido varios mandatos ya.

En verdad, es el Ejecutivo el que presiona / negocia directamente con los bloques de diputados -esto fue muy evidente en días de Sergio Massa en la presidencia de la Cámara Baja- pero no es vía los gobernadores.

Que se recuerde, con la excepción de Gerardo Zamora (Provincia de Santiago del Estero), no hay gobernadores que controlen todas las listas, propias y opositoras de un territorio. Ni siquiera lo consigue Gildo Insfrán (Provincia de Formosa).

Un dato que no es menor: Diputados refleja el resultado de la 1ra. vuelta electoral. La Libertad Avanza se ha inventado que representan el 56% de los sufragios. El balotaje no tiene vínculo con el Legislativo. Así funciona la República. Si no comprenden esto no podrán aprender de su error.

menem diputados.jpeg Martín Menem, hasta ahora presidente de la Cámara Baja.

El feudo

Es curioso que Javier Milei haya elegido el nombre La Libertad Avanza para su frente electoral, porque su idea política tiene poco que ver con la libertad (política) y menos con el libertarismo.

Al exigir a los gobernadores controlar a los diputados nacionales, Milei es un partidario del feudo.

Los 'liberales', en la Argentina son vinculados a la libertad de los mercados -un concepto discutible porque, a menudo, provoca monopolios y oligopolios aunque los Kirchner, que nunca fueron 'liberales' también contribuyeron a la concentración, desde Guillermo Moreno-.

Pero los 'liberales' siempre han sido conservadores en lo político, pero en el caso de Milei parece más que conservador.

El dato es interesante porque en algún momento, cuando ocurrieron disidencias en La Libertad Avanza, el latiguillo 'militonto' fue que, en definitiva, es "un espacio libertario".

Pero en el poder, le exigen a los gobernadores que controlen a sus diputados: ¡...!

En particular

Los gobernadores pudieron alinear a los diputados para la votación en general, pero todos sabían que para la votación en particular había una enorme limitación.

Alinear tenía un costo político y nadie lo iba a pagar en forma gratuita porque resultaría una tormenta adversa en su propio territorio.

La Casa Rosada o desconoció o subestimó estas cuestiones. Y demostró una profunda ignorancia acerca de cómo se integra la Cámara de Diputados.

Algo más: el Senado también tiene problemas. Veremos si el PRO se los resuelve a Victoria Villarruel. A Martín Menem no logró rescatarlo.

Delirantes

Todo se vuelve incomprensible cuando la Administración Javier Milei promueve una reforma política para que el Congreso refleje mejor la voluntad popular.

La voluntad popular, según ellos, es un concepto engañoso cuando no se permite a los diputados que ejerzan en forma libre la representación de sus representados.

Pero a la vez, La Libertad Avanza reclama que los diputados sean instrumentos de los gobernadores.

Es probable que La Libertad Avanza tenga que revisar sus conceptos fundacionales, para entonces ganar en coherencia.

