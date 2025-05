"Creo que a Maradona lo mataron: hubo una sociedad para asesinarlo, los chats son aterradores"

Será tremendo tener que volver a ver a Leopoldo Luque (médico de cabecera), Agustina Cosachov y Carlos Díaz. Lo voy a hacer porque se lo debo a mi hijo. No quiero que dieguito sufra por lo que está hoy pasando. Que hablen mal de mí, no pasa nada, no me afecta. Hago todo lo necesario por el bien de Dieguito Fernando. Será tremendo tener que volver a ver a Leopoldo Luque (médico de cabecera), Agustina Cosachov y Carlos Díaz. Lo voy a hacer porque se lo debo a mi hijo. No quiero que dieguito sufra por lo que está hoy pasando. Que hablen mal de mí, no pasa nada, no me afecta. Hago todo lo necesario por el bien de Dieguito Fernando.