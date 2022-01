Coronavirus: Las nuevas medidas que tomó Larreta

"La semana pasada el promedio de casos era de casi 2.500. Y, hoy, tuvimos 12 mil casos. Sin embargo, seguimos manteniendo la ocupación de camas de terapia intensiva en los mismos valores: crecen los casos pero no las internaciones. Si comparamos con el pico de casos que tuvimos en mayo del año pasado, la ocupación de camas era de alrededor del 80%. Hoy es del 10,7%. La vacuna nos protege y, aunque no evita que podamos contagiarnos, sí ayuda a que atravesemos un cuadro leve que no requiera atención médica", arrancó diciendo Larreta en una rueda de prensa que dio esta tarde 06/01 por la explosión de casos de coronavirus.