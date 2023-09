Conmoción en ruta 11: Caballos sueltos y joven en estado crítico

En el transcurso de una entrevista realizada en el programa "No me apuren", conducido por el periodista Leo Lucero en las emisiones de FM La Villa 91.1, Luciana Zalazar, residente cercana al joven internado, expresaba lo siguiente: "Este es un reclamo que viene desde hace años, del cual no tenemos respuesta de ningún tipo. El reclamo es para el que tiene caballos posea una conciencia sobre el cuidado de los mismos".