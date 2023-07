Así las cosas, los congresales deberán cumplir con la formalidad de que la mayoría apruebe realizar los pasos que corresponden para presentarse en las elecciones presidenciales. Es decir, definir a los comisionados que deben firmar las alianzas que se acuerden y si se mantiene nombre que tendrá la coalición de partidos. No habrá mucho más.

En el terreno de las señales políticas, sí hubo acuerdo entre las líneas internas del FdT de salir de la reunión mostrando unidad.

En la previa, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro publicó un mensaje en sus redes sociales anticipando la línea que tendrá el Congreso. “Néstor (Kirchner) nos enseño que el peronismo que gana y gobierna para las mayorías es el que está unido y que amplía su base política con un programa, ideas y proyectos”, remarcó el funcionario.

Además, sostuvo: "En las elecciones provinciales de las últimas semanas se demostró que el peronismo, cuando gobierna para la gente y se mantiene unido, recibe el acompañamiento de la sociedad".

"Nos enfrentamos a un mundo y un país difícil. Como todo desafío complejo requiere de distintas miradas. Ampliemos el espacio a todos aquellos que quieren un país que funcione para todos y todas. #CongresoNacionalPJ", concluyó.

Santiago Maggiotti, titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Habitat, y Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología, fueron los primeros en llegar a las instalaciones del estadio de Ferro. Luego se sumaron el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y el canciller Santiago Cafiero, quien es además autoridad del PJ (secretario general).

"La oposición se está asustando"

El gobernador reelecto de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que la "oposición se está asustando" ante los resultados adversos que vienen obteniendo en las elecciones provinciales y dijo que la victoria de los oficialismos locales en los últimos comicios "da fuerza, esfuerza y estimula" hacia el interior del Frente de Todos.

"Los resultados nos dan mucha esperanza, fuerza y nos estimulan", dijo Quintela en declaraciones a la prensa al ingresar al congreso del Partido Justicialista que se desarrollará esta tarde en el microestadio de Ferro, según publica la agencia Télam.

"La oposición se está asustando, porque en el mapa electoral se están pintando de azul o celeste las provincias de la Argentina", dijo el gobernador peronista que el pasado 8 de mayo logró su reelección al imponerse ampliamente en las elecciones de La Rioja.

En cuanto a la estrategia electoral del FDT de cara a las elecciones nacionales, Quintela señaló: "Vamos a consensuar la mejor propuesta, que está entre un candidato único con el que estemos todos de acuerdo, o unas PASO entre varios candidatos".

"Todos vamos a trabajar por la unidad del movimiento y por un triunfo que tiene que ser contundente", sostuvo el mandatario y diferenció "el microclima del AMBA" con lo que pasa en las provincias: "Son realidades totalmente diferentes", indicó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo que "seguramente va a ser un buen congreso mirando hacia adelante" y dijo que "no tienen que ser dramáticas las PASO" si no hay consenso alrededor "de un candidato o candidata o de una fórmula".

"Yo espero que sea un buen congreso, vamos a estar contentos por los resultados electorales del fin de semana, y seguramente vamos a tener que elegir a quienes nos van a representar en la constitución del Frente, pero no creo que haya demasiado problemas en ese sentido", evaluó Rossi en declaraciones a FM La Patriada, previo al cónclave.

El funcionario recordó que "desde hace seis meses" viene "repitiendo" su opinión acerca de que "hay que ser respetuoso de los procesos políticos internos hacia el interior de nuestra coalición", pero "otra cosa es cómo se resuelven las candidaturas en el FdT".

"Si el devenir del proceso político interno genera un candidato de consenso o una fórmula que constituya una síntesis o que agrupa las expectativas de la mayoría de los integrantes del FdT, habrá una sola lista o una sola fórmula", dijo.

Agregó que "ahora, si eso no sucede, bueno, habrá PASO, y no tienen por qué ser dramáticas", y en ese caso abogó por "unas PASO hechas en un marco de respeto, de compromiso, de convivencia, que no es un tratado, sino son cuatro o cinco reglas básicas para llevar adelante en la oportunidad, como no chicanas, no descalificaciones personales, no golpes bajos, y sí argumentos, ideas y propuestas".

De este modo, "las PASO pueden representar un proceso político virtuoso que puede terminar depositándonos en un candidato o candidata a los cuales después apoyemos todos y que nos dé muchísima potencialidad electoral para la primera vuelta", reflexionó el jefe de Gabinete.

-----------------

Más contenido en Urgente24:

El BCRA se quedó corto y se picó el dólar blue (otra vez)

Alberto Fernández olvidó el speech y lo escracharon en redes

Argentino asesinado a machetazos en México: Qué dijo el asesino

Mapuches en Vaca Muerta: Gasoducto NK, en un país en llamas