Ante esto, desde el Ejecutivo anticiparon que habrá sanciones a las empresas que se presten a la reducción del servicio.

Desde las cámaras empresarias precisaron a clarín.com, que el monto adeudado por el Estado es de casi el 80% de un subsidio mensual, que ronda en los $18.000 millones.

"El gobierno hace más de dos años que no toca las tarifas. Los costos aumentan todo el tiempo como todas las actividades y al no aumentar las tarifas tenés que aumentar las compensaciones tarifarias, no hay otro remedio, y el Estado se comprometió a hacerlo y por diversas razones, hasta el momento, no cubrió ni los aumentos del salario ni los aumentos de los costos no salariales", explicaron.