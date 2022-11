Más allá de evitar la renovación periódica, el presidente de la comisión de Discapacidad, Luis Di Giácomo destacó que “el CUD le permite acceder a la atención, a los recursos tanto al área de salud como otros, un tratamiento integral sin importar su condición económica, social o cultural”.

Y es que los beneficiarios del programa contarán con cobertura al 100% que incluye el acceso a la salud, asistencia social, educación, seguridad social y a la accesibilidad en los medios físicos tanto la vía pública como edificios. Más allá de evitar la renovación periódica, el presidente de la comisión de Discapacidad, Luis Di Giácomo destacó que “el CUD le permite acceder a la atención, a los recursos tanto al área de salud como otros, un tratamiento integral sin importar su condición económica, social o cultural”. Y es que los beneficiarios del programa contarán con cobertura al 100% que incluye el acceso a la salud, asistencia social, educación, seguridad social y a la accesibilidad en los medios físicos tanto la vía pública como edificios.

Durante el debate, Di Giacomo sostuvo que dicha actualización fue remarcada y, la misma, debe contar con “la flexibilización de los requisitos para el otorgamiento”, algo que fue reclamado por las organizaciones porque “son una lista larga de requisitos que había que solicitar, certificados médicos, estudios de laboratorio, de imágenes, que en muchos casos eran repetitivos que ya habían sido diagnosticadas en toras ocasiones”.

“Es importante señalar que el CUD se le otorga, y esto es importante aclararlo porque hemos visto en los medios algunas confusiones con lo que significa la incapacidad laboral que nada tiene que ver con la discapacidad, son dos conceptos completamente diferentes con consecuencias diferentes para los individuos. En el caso de la discapacidad, se supone que la persona tiene una alteración funcional, que puede ser transitoria o permanente, que es física o no, que puede ser prolongada, y que implica desventajas considerables”, explicó el legislador.

Por su parte, el oficialista Eduardo Valdés describió que el CUD “otorga la posibilidad de acceder a la salud, a los tratamientos, a los remedios, a la educación, al transporte. A la socialización de la persona con discapacidad”, y reflexionó: “En el 2018 el INDEC estableció que el 10% de la población eran personas con discapacidad, 4.800.000 personas, solo de esas solo 1.488.000 tienen certificado único. Quiere decir que de la población que el censo marca como persona con discapacidad hay 3.311.000 personas que no tiene el CUD”.

“¿No lo tienen porque no lo necesitan? ¿Por qué no lo quieren? o ¿Por qué no estamos funcionando como Estado en donde se necesita? Un tercio de la Argentina están afectadas por no tener un CUD. La sociedad no puede descartar a las personas, es como una cultura del descarte que las personas no puedan acceder a este certificado, que no lo puedan renovar”, reclamó Valdés.

Por último, uno de los impulsores de eliminar el trámite más inútil, añadió: “Todos vamos a ser discapacitados tarde o temprano, en muchos de los casos por simples limitaciones de la edad y la sociedad necesita empezar a ser realmente inclusiva con todos. El Estado no puede sumar una serie de trámites burocráticos que lo ponen con mayores dificultades. Estamos dando un paso muy importante de sacar parte de esa mochila pesada deshaciendo un trámite inútil”, dijo en diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz.

El impulso que faltaba y lo dio la oposición

Todo empezó como una encuesta en las redes sociales por parte del diputado nacional del radicalismo, Martín Tetaz, que copiando la idea de Javier Milei, que dona su salario todos los meses, ofreció US$ 1.000 "de sus ahorros" a quienes participaran en su sondeo. La pregunta era sencilla: ¿Cuál es el trámite más absurdo que conocen en la Argentina?, a lo que añadió: " Voy a regalar 1.000 DAI (U$S) de mis ahorros al que denuncie el #TramiteMásInutil y vamos a usar esas denuncias para eliminar burocracia (ahora donde gobernamos y en 2023 en el resto)". Ese concurso en redes fue en abril del 2022, mismo mes en el que la oposición presentó un proyecto de ley en donde pidió terminar con el trámite más inútil: el más mencionado en redes fue el de "Renovar el certificado de discapacidad"; ya que los usuarios se quejaron de la falta de sentido de renovar este tipo de certificados, específicamente en el caso de discapacidades permanentes.

También estuvieron entre los más votados: el Registro Automotor, Juicio Ordinario de Desalojo por Finalización de Contrato, reempadronamiento de IOMA, formulario y pago para Elementos de Prevención, Fe de vida (ANSES), actas de defunción y nacimiento actualizadas, VTV y exámenes para renovar el Registro.