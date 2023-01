Caso Fernando Báez Sosa: Patovica se quebró y habló de una "saña brutal"

Asimismo, Muñoz contó que debido al hecho estuvo “cuatro días sin dormir”. Éste fue el que sacó con ayuda de otros a Máximo Thomsen del boliche , el rugbier más comprometido. Al poco tiempo que Muñoz recordó que lo llamaron al instante y salió afuera del boliche. En ese momento, vio cómo "se turnaban” los rugbiers para pegarle patadas. “Fernando no se levantó más”, cerró.

La declaración de otro seguridad del boliche, Cristian Ignacio Gómez ,complicó más a Thomsen y agregó que “lo miraba con cara de loco”. El patovica de Le Brique amplió: “Puede ser el alcohol que tomaron dentro. Lo que si entiendo es que estaba totalmente sacado”.

El joven falsamente incriminado y Burlando explotó contra los rugbiers

Durante esta jornada también prestó testimonio Pablo Ventura (24), el joven falsamente acusado por los rugbiers. Aclaró que no conoce a ninguno de los imputados, solo “de vista”: "Con ellos nunca tuve ningún tipo de trata, sólo de vista, nunca una relación de amistad con ninguno".

image.png Pablo Ventura (24), el joven falsamente acusado por los rugbiers.

Ante la consulta del fiscal Juan Manuel Dávila sobre si alguna vez tuvo problemas con alguno de los rugbiers, el remero contestó: "Con uno nos miramos bastante mal, con Lucas Pertossi, simplemente eso. Porque una vez me enteré que habló mal de mi y nada más".

“Yo estaba en mi casa el sábado a la tarde y me viene a buscar la Policía. Me llevan a la DDI de Campana y me incautan el celular. Cuando me llevan a Villa Gesell, me dicen que me inculpaban por el asesinato de un chico", se defendió el joven remero.

Un dato curioso durante la entrada de Ventura al estrado, es que los rugbiers habrían lanzado carcajadas. Antes esto en declaraciones a TN el abogado de la familia Fernando Burlando estalló: "Yo pregunto, ¿de qué se ríen hijos de puta?".

"No se pueden reír de nada", y aclaró: "Aunque se rían por una cuestión que no tenga nada que ver con el juicio, en esto que es un templo, que es la sala de audiencias donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada".

