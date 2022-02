Y explicó: “Fui a un evento social, a la inauguración de un sanatorio en Funes. Llegué, saludé a un montón de gente. Era de noche, tenía un top escotado con un pantalón negro. El top era escotado pero totalmente controlado”.

A su vez, la legisladora nacional dijo que cuando fue a saludar al cura le dio su bendición y que el religioso “tiene una manera de bendecir, te agarra la cabeza, te dice palabras”, y que cuando ella se agachó se le “corrió todo”.

Losada dijo que tras la bendición le sacaron fotos con el cura le sacaron varias fotos “y fue eso”, en relación a la imagen que generó muchas críticas en Twitter.

Y en esa línea, dijo sin dudarlo: “los problemas son otros, la inseguridad, que la plata no alcanza, los chicos sin clases, el papelón internacional del presidente Alberto Fernández”.

Y agregó: “hay muchos problemas graves, para hablar de esto”.

A su vez, advirtió que “Evidentemente alguien quiere tapar estos problemas y me usaron a mí. Al que no llega a fin de mes poco le importa si a una senadora se le corrió el escote”.

Carolina Losada contra el feminismo

Por otro lado, Losada aprovechó la ocasión para criticar a los “colectivos de mujeres”, al plantear que desde estas organizaciones no la respaldaron:

“No me gusta la doble vara, a algunas las defienden y a otras no. Hubiera estado bueno que me defiendan, hubiera sido coherente, pero no me desvela que lo hagan”, reflexionó.

“Hubiera sido coherente con lo que vienen diciendo en estos años, yo creí que lo sentían y lo pensaban y que no que tenía que ver con las ideas de una persona”, agregó en declaraciones a FMI Milenium.