Camioneros, en piquete: Dudosa legalidad de "autoconvocados"

Sin embargo allegados al conflicto señalaron a Urgente24 que "los auto convocados sobre la ruta Buenos Aires - Rosario, retiene junto a un grupo de gente el paso de los camiones, simulando que son parte del reclamo".

Los que reclaman aseguran que el paro es por ignorar un petitorio, que como "cámara de transporte a nivel nacional, no nos dieron la mesa de trabajo de las cuales el ministro de Transporte junto con sus dos secretarios se habían comprometido".

El corte de camiones de transporte de cereales y cargas generales tiene como objetivo inicial que el ministro de Transporte, Diego Giuliano, atienda a los empresarios del sector.

Según los manifestantes, el ministerio se había comprometido a la conformación de una mesa de trabajo para principios de febrero, en un contexto donde el transporte trabaja con tarifas entre un 30% y un 40% por debajo. "Nosotros lo que queremos que eso funcione como un piso y que cada federación negocie desde ahí hacia arriba", señaló Rambaud.

jefe.jpg El reclamo de los camioneros en primera persona, su líder, desde el corte

Argumentos y amenazas en la autovía

El objetivo de los manifestantes, aseguró Rambuad, "es que nos de una mano para que nosotros podamos cobrar lo que nos corresponde. Es una vergüenza que nosotros como transportistas tratemos de dar un servicio y que el tipo que nos contrata sea el que pone el precio".

Amenazaron, además, con nuevos cortes en caso de no conseguir la mesa con el ministro Giuliano: "Si no tenemos una reunión en el transcurso de 24 vamos a hacer una movilización desde San Pedro a Buenos Aires poniendo 3.000 o 4.000 camiones sobre la Ruta y marchar hasta Panamericana, por ejemplo. Somos laburantes, en plena pandemia sostuvimos este país mientras la gente estaba encerrada. De acá no nos vamos hasta tener una solución para todo el transporte de la Argentina”.

