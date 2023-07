Cambio de calles en Agronomía: Cronograma y vías afectadas

Este importante ajuste vial no solo persigue la ampliación de espacios destinados al estacionamiento, sino también busca asegurar una circulación más segura para los habitantes. No obstante, es preciso resaltar que esta modificación de sentido en las cinco calles mencionadas no se limitará únicamente a ello. Puesto que su implementación acarreará, asimismo, la alteración de un total de quince cuadras en la zona del barrio.