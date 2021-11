Beatriz Ávila al Senado ¿una traidora de Mauricio Macri?

"Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. #QueDevuelvanSusBancas" escribió en su Twitter Mauricio Macri en esa oportunidad.

En ese momento, Beatriz Ávila dijo que tomó la decisión debido a que nunca fue escuchada por los referentes del macrismo. "Siempre fuimos críticos en cosas que considerábamos que desde el Gobierno de la Nación no se hacían bien pero, lamentablemente, del espacio no se escuchaban". dijo para defenderse de las acusaciones de traidora.

Y añadió: "Quise participar y no me dejaron hablar. En Cambiemos me pidieron que deje de ser Partido por la Justicia Social".

Incluso, en aquel momento su salida de Juntos por el Cambio fue un escándalo, y se la tildó de traidora porque varios dirigentes del Frente de Todos salieron a defenderla. Uno de ellos fue el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, que ironizó: "Miguel Pichetto entró por la boleta del PJ, fue su candidato a Vicepresidente y no vi este escándalo".

Así las cosas, el temor de la oposición es que el oficialismo en el Senado pueda llegar a cerrar alguna negociación con Ávila, ya que el Frente de Todos se dispone en esta nueva etapa parlamentaria a tratar de pactar con otros bloques y legisladores, ya que perdió el quórum propio tras las elecciones celebradas el domingo 14/11.

Quejas en redes por la llegada de Beatriz Ávila

Luego de conocerse la noticia, los militantes de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio no tardaron en mostrar su descontento, y muchos recordaron la "traición" que el propio exmandatario nacional remarcó en su momento.

"Si Beatriz Ávila llega a traicionar a los votantes DE TODO EL PAIS y entrega su banca a los K, juro ante Dios que voy a reunir gente, y la vamos a salir a buscar hasta debajo de la cama. ¡Ya basta de cagar a quienes depositan sueños en una urna!", escribió en su Twitter el conocido periodista Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido en las redes sociales como "El Presto".

"Exigimos la banca de Senador que dejó el SINVERGÜENZA de German Alfaro para volver a ser intendente, de ninguna manera debe ser ocupado por su mujer Beatriz Avila actual diputada, a ella NO la votaron, las autoridades de JxC no deben dejar pasar esto... El Senador Alfaro electo de Juntos por el Cambio, ya renunció y en su lugar asume su esposa la actual diputada Beatriz Ávila, la que traicionó a Juntos... En Tucumán entra un senador de los famosos "5" por Juntos por el Kambio, renuncia a los 2 segundos, lo reemplaza su ESPOSA Beatriz Ávila que había panquequeado apenas llegó Alberto y que tiene un tweet bardeando a Macri. Otro sapo enorme que degluten los votantes de la grieta", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.