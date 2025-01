¿Avión militar británico sobrevoló Argentina? Piden explicaciones al Gobierno

En el final del texto, advirtieron que “respetando la sensibilidad de nuestro pueblo frente a las cuestiones relativas a la soberanía territorial frente a la avanzada británica sobre nuestros derechos, situación muy presente en toda la Patagonia pero especialmente en mi provincia Santa Cruz, amerita que el Poder Ejecutivo realice las acciones pertinentes para esclarecer esta situación e informe a esta Honorable Cámara acerca de sus hallazgos”.

Acompañaron el proyecto de resolución, los diputados nacionales Pablo Yedlin, Martín Aveiro, Jorge Romero, Ricardo Herrera, Sabrina Selva, Christian Zulli, Victoria Tolosa Paz, Gustavo González, Natalia Zabala Chacur, Jorge Araujo Hernández, Mónica Litza, Carlos Castagneto, Pablo Todero y Julio Pereyra.

Fuerte cruce entre Luis Petri y Agustín Rossi

En las últimas horas, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi salió con los tapones de punta contra su sucesor, Luis Petri, a raíz de este tema. Y se cruzaron duramente en X.

“Impecable hilo de Guillermo Carmona sobre la claudicación manifiesta de Javier Milei y Luis Petri ante Gran Bretaña. Recomiendo su lectura hasta el final”, sostuvo Rossi, quien recuperó un hilo de X del ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona.

Inmediatamente, el funcionario nacional contraatacó: “ Rossi, sos un mentiroso, ningún avión Británico sobrevoló espacio aéreo argentino. En el Gobierno de Javier Milei cuidamos y defendemos la soberanía de los argentinos de verdad”.

Y le espetó la firma del Memorándum con Irán, el "acto más infame de entrega de soberanía", escribió Petri, y concluyó: “Cuando fuiste Ministro llamaste ‘instructores de vuelo’ a terroristas iraníes de la Guardia Revolucionaria que ingresaron e hicieron un tour aéreo por nuestro país”.

Rossi recogió el guante y respondió: “No te pongas nervioso Ministro ‘cosplayer’ y, en lugar de descalificar, trata de refutar con argumentos las excelentes y adecuadas imputaciones que te hace Guillermo Carmona y que yo reafirmo: el avión militar británico incursionó en el espacio aéreo de la ZEE argentina”.

“Y si probas con exigirle explicaciones a Gran Bretaña en lugar de enojarte con nosotros? O no está permitido, en tu gobierno, incomodar a los ingleses?”, chicaneó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RossiAgustinOk/status/1881084257155887446&partner=&hide_thread=false No te pongas nervioso Ministro “cosplayer” y, en lugar de descalificar, trata de refutar con argumentos las excelentes y adecuadas imputaciones que te hace @grcarmonac y que yo reafirmo: el avión militar británico incursionó en el espacio aéreo de la ZEE argentina.



Y si probas… https://t.co/0tFbkGBPkf — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) January 19, 2025

Por su parte, el exsecretario Carmona le sugirió a Luis Petri que busque asesoramiento en el Ministerio de Defensa “para no seguir pifiándola”, y se preguntó: “¿Cómo vas a afirmar que el avión británico no transitó el espacio aéreo argentino si salió de Malvinas? No solo quedas mal, además comprometés gravemente intereses soberanos”.

"De paso te pido otro favor, con el respeto y consideración de siempre: por favor decinos de una vez quien fue el "malparido" que puso Fal... en lugar de Malvinas en el comunicado de tu ministerio. Han pasado 3 meses y seguimos esperando. Lo prometido es deuda", concluyó.

En la extensa publicación que dio pie al conflicto entre Rossi y Petri, Carmona denunció que la administración libertaria“ renunció al control marítimo y aéreo sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEEA)”, y que esa acción traduce “la inconveniencia de distraer a las FFAA de su rol esencial de defensa nacional, involucrándolas en la seguridad interior”.

El exfuncionario le atribuye a Luis Petri haber asegurado que el Airbus A400M matrícula ZM421 que despegó desde la base de la OTAN en las Islas Malvinas y sobrevoló cielo argentino incumpliendo la Ley de Defensa Nacional lo hacía en “territorio internacional”, por lo que aseguró que sus dichos denotaban “desinterés por las amenazas que representan otros Estados”.

“De la denuncia del hecho surge claramente que el avión militar británico incursionó en el espacio aéreo de la ZEEA, es decir dentro de las 200 millas contadas desde la línea de base costera. Decir que esa es una ‘zona internacional’ es de una irresponsabilidad inconmensurable”, sentenció, y agregó: “Petri confunde la libertad de sobrevuelo con un supuesto carácter internacional de la ZEEA. Allí Argentina ejerce soberanía sobre los recursos naturales del mar y de la plataforma continental. En materia de defensa nacional, todo lo que pase allí es relevante para la Argentina”.

“Ante este tipo de situaciones corresponde un accionar preventivo de las FFAA, mediante comunicaciones con las aeronaves involucradas. Pero el régimen vigente incluso contempla la posibilidad de interceptaciones”, concluyó Carmona.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/grcarmonac/status/1880740882837831896&partner=&hide_thread=false Sus afirmaciones denotan desinterés por las amenazas que representan otros Estados. Decir que el avión británico operaba en "zona internacional" implica una deserción de sus altas responsabilidades e incumplimiento de las competencias que le impone la Ley de Defensa Nacional — Guillermo Carmona (@grcarmonac) January 18, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/grcarmonac/status/1880740890958049664&partner=&hide_thread=false Petri confunde la libertad de sobrevuelo con un supuesto carácter internacional de la ZEEA. Allí Argentina ejerce soberanía sobre los recursos naturales del mar y de la plataforma continental. En materia de defensa nacional, todo lo que pase allí es relevante para la Argentina. — Guillermo Carmona (@grcarmonac) January 18, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/grcarmonac/status/1880740897891230004&partner=&hide_thread=false Para tal fin, en 2004, el presidente Néstor Kirchner creó el sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) que involucra la totalidad del territorio nacional, incluida la ZEEA y la plataforma continental. — Guillermo Carmona (@grcarmonac) January 18, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/grcarmonac/status/1880740906489491948&partner=&hide_thread=false Entre 2019 y 2023, durante las gestiones de Agustín Rossi y @JorgeTaiana, se apostó fuertemente a completar la radarización y a dotar a COCAES y a las fuerzas del equipamiento e instrumental necesario. — Guillermo Carmona (@grcarmonac) January 18, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/grcarmonac/status/1880740919026303427&partner=&hide_thread=false La página oficial del COCAES, pueden verificarlo, informa que "nuestros aviones están listos para despegar para aplicar las reglas de protección aeroespacial".https://t.co/kgVTLYgoTB — Guillermo Carmona (@grcarmonac) January 18, 2025

----------------

Más contenido en Urgente24:

Se viene la tercera tilde azul en WhatsApp: Qué significa y cuándo aparecerá

El secreto entre Donald Trump y Vladimir Putin impacta en Vaca Muerta

La billetera virtual que regala más de $100.000 solo por ser cliente en enero 2025

ARCA permite ingresar al país estos productos sin pagar impuestos

Netflix y la miniserie de apenas 4 capítulos que te va a atrapar desde el comienzo