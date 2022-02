Avanza Agustín Rossi y le advierte a Perotti su "mezquindad"

¿Se parte el FdT?

Consultado sobre si se hará un interbloque en el Frente de Todos tras la renuncia de Máximo –lo que supondría partir al actual bloque unificado donde conviven todas las fuerzas que integran el oficialismo-, Germán Martínez opinó: “La experiencia muestra que tener un solo bloque es la mejor manera de tener una performance positiva para el Poder Ejecutivo”.

Rumores sobre Rossi y la llamada a Perotti

Cuando a Martínez le preguntaron sobre la versión de que Agustín Rossi volvería al Gabinete de Alberto Fernández hizo una aclaración sobre la realidad política santafesina del peronismo, aunque sin nombrar a los protagonistas como Omar Perotti: “Hay que evitar dos lecturas equivocadas sobre mi designación. Una es la territorial: cuando se elige un presidente de bloque se piensa en el bloque, no en ninguna realidad territorial. La segunda es que tiene que ver con los distintos sectores del Frente de Todos. Habiendo dicho esto, Agustín es un militante político, que a veces se calza el traje de funcionario político y a veces lo deja y sigue siendo un militante, y que viene haciendo aportes para que tengamos una Argentina mejor. Será el presidente el que defina cuándo, cómo y dónde puede volver a contar con la presencia de Agustín”.

“Cualquiera que me conozca por seguir la política de la provincia sabe que yo no mezclo las cosas: una cosa es la tarea que tengo como jefe de bloque, y otra cosa mi militancia territorial en la provincia de Santa Fe. Con mayor cercanía o mayor distancia con cada una de las líneas del peronismo siempre fui una persona de mucha convicción pero nunca puse una barrera de comunicación con nadie. Por eso, ni bien me enteré del ofrecimiento del presidente lo primero que hice fue llamar al gobernador. Quiero decir que tuvo palabras muy generosas conmigo, que lo conozco hace más de 20 años y le tengo mucho respeto. No hay ninguna diferencia política que nuestro espacio político o yo hayamos tenido con él que me impida desarrollar este rol con ecuanimidad. Él lo sabe, porque se lo dije y lo ha experimentado en muchas ocasiones, que si llama estoy a disposición2.

Se recupera el Rossismo

El portal santafesino AiredeSantaFe realizó un resumen sobre la realidad política del peronismo en la provincia tras la elección de Martínez:

-Ratifica una mayor cercanía del rossismo con el presidente Alberto Fernández en la interna del Frente de Todos. Esto no es novedad, pero había quedado en una nebulosa después de las Paso que enfrentaron a Rossi y al gobernador Perotti, que contaba con el apoyo del gobierno nacional y la vicepresidenta.

-Ahora Martínez es el articulador del presidente en Diputados. Pasa a ser un hombre clave en esa cámara después de Sergio Massa. Y de Máximo Kirchner, que seguirá siendo el referente de un espacio con capacidad de veto.

- En ese sentido, el resultado de su tarea dependerá mucho de cómo jueguen La Cámpora y los sectores más afines a Cristina Fernández. Con respecto a ese sector, un primer desafío es desandar las valoraciones y descalificaciones de la carta de renuncia, así como las declaraciones de Leopoldo Moreau, que parecieran poner al cristinismo en un lugar de no acompañamiento del acuerdo con el FMI. Y luego deberá administrar una coexistencia que exigirá mucha dedicación y diálogo. Siempre sabiendo que hay posicionamientos que se definen en otros ámbitos, afuera del bloque de diputados.

Rossi reconciliado

En 2021, Agustín Rossi dejó el ministerio de Defensa para enfrentar como precandidato a senador nacional a la lista del gobernador Perotti, con muchas críticas a la gestión provincial, pero perdió.

Además, Rossi quedó en una posición incómoda porque tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner terminaron apoyando a Perotti.

En recientes declaraciones a Radio Uno de Santa Fe, Rossi dijo que ahora tiene una muy buena relación con el Presidente y que después de las PASO de 2021 recompuso la relación con Cristina Fernández.

Sobre los rumores de regreso al gabinete, en lugar de Manzur, aclaró: “…el Presidente de la Nación no me ofreció nada para volver al gobierno; y, en tercer lugar, tampoco existe ansiedad de parte mía".

Acerca de Cristina, reveló: "Restablecí la relación con ella después de las Paso donde ella estuvo apoyando a la lista del gobernador y yo había quedado con cierta distancia. Pero después tuve un diálogo con ella y en dos o tres oportunidades en este tiempo, siempre con mucho respeto y muy afectiva; también con Máximo (Kirchner) lo tuve. No quería que lo que significaba una coyuntura política en Santa Fe deteriorase una relación de tantos años de afecto personal y de respeto político".

Sobre el alejamiento de los funcionarios provinciales que responden a su espacio político, Rossi apuntó directamente a Perotti: "El gobernador está en todo su derecho de designar quiénes son sus colaboradores y de evaluar el comportamiento de los mismos y eso es inobjetable. Nadie puede enojarse por eso. Cuando las decisiones de la continuidad de los funcionarios no está basada en el hecho de la eficiencia de los mismos y del compromiso con la gestión y están basadas en la pertenencia a una corriente política en la provincia de Santa Fe genera mucha tristeza porque es un hecho de mucha mezquindad política. Además, son compañeros jóvenes, menores de 40 años que militaron y trabajaron para que Omar Perotti fuera gobernador en 2019 y que estaban haciendo su primera experiencia de gestión. Que los llamen y les digan que no siguen porque militan con Agustín Rossi no me parece que sea una conducta que enaltezca la política, sino que tiene que ver con la mezquindad y la mediocridad".

Rossi hizo alusión a la salida del ministro Roberto Sukerman y a los desplazamientos de funcionarios de su espacio que se desempeñaban terceras y cuartas líneas del gabinete de Perotti.