"Hay que esperar un poco. La propuesta no había sido analizada por quienes debían analizarla", agregaron cerca de Alberto Fernández. El Presidente, según esas mismas fuentes, no habría sido informado. "No es un tema prioritario en este tema. Estamos con los temas prioritarios, por razones obvias", argumentaron.

Quién es Claudia Bello

Bello fue una incondicional de Carlos Menem en los '90. Durante los diez años de gobierno del ex Presidente, ocupó distintos cargos en los que fue protagonista de varios escándalos. Designada en 1992 como interventora federal en Corrientes, quedó involucrada en una elección signada por las sospechas de sobornos, cuando se fugó un elector designado por la Unión Cívica Radical, que había trazado una alianza estratégica con el Pacto Autonomista Liberal para impedir que un Justicialista accediera a la gobernación.

Pero su paso por la Secretaria de la Función Pública de la Nación, cargo que mantuvo hasta el final del mandato de Menem, fue el que más problemas le trajo cuando dejó el poder. Sucede que desde esa área el Estado Nacional afrontó el plan para evitar un colapso por el "Efecto Y2K", tal como se conoció al error que -temían los especialistas- iban a tener los sistemas informáticos y computadoras para procesar el cambio de año de 1999 al 2000.

Desde su secretaría Claudia Bello hizo varias contrataciones directas por una cifra superior a los 9 millones de pesos (o dólares según el tipo de cambio en la convertibilidad) por lo que fue denunciada por presuntas irregularidades, como esquivar el proceso licitatorio. Procesada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, su caso llegó a juicio recién en 2011.

Tal como contó el periodista Omar Lavieri en Infobae, fue absuelta por el Tribunal Oral Federal 1. Aunque en 2014 la Cámara de Casación Penal decidió revocar esa decisión, el TOF 1 determinó que el caso estaba prescripto. Así, Bello -y otros funcionarios del área absueltos- logró esquivar una condena y el pedido de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le hubiera impedido asumir en ARSAT.

Repercusiones en Twitter

https://twitter.com/rinconet/status/1486373388838838274 Podemos decir muchas cosas sobre Claudia Bello pero nadie le puede acusar de kirchnerista. Digamos todo. — Sebastian Fernandez (@rinconet) January 26, 2022

https://twitter.com/nataliavolosin/status/1486347039772344320 Uy, me acuerdo cuando me crucé con Claudia Bello en Intratables. https://t.co/MKrh1I3Oyv — Natalia Volosin (@nataliavolosin) January 26, 2022

https://twitter.com/ferosoriano/status/1486393690482487298 Los que somos +40 y fuimos adolescentes en los 90 recordamos perfectamente a Claudia Bello — Fernando Soriano (@ferosoriano) January 26, 2022

https://twitter.com/omarlavieri/status/1486352193741631502 La compañera @gimenafuertes reveló que Claudia Bello fue designada directora de ARSAT.

Acá les dejo una historia que publiqué en 2019 cuando estaban por cumplirse 20 años del temido efecto Y2K.https://t.co/As9twgt5ud — Omar Lavieri (@omarlavieri) January 26, 2022

https://twitter.com/gbazzan/status/1486370824068255745 Esto sí que no es chiste, es una verdadera METÁFORA DE LA ARGENTINA:

El mismo día que Satellogic, empresa de Nanosatélites creada por un argentino, debuta en el Nadaq, el gobierno nombra a Claudia Bello directora de ARSAT. — gbazzan (@gbazzan) January 26, 2022

https://twitter.com/nemicom/status/1486310873119473666 Cuando el rio suena...Aclaro cero interés personal. El posible nombramiento d Claudia Bello como directora d ArSat ofende la experiencia, militancia, honestidad, convicción d cientos d compañeros "duchos" en el tema y q están en su casa. No lo hagan! @alferdez @chino_navarrook — Osvaldo Nemirovsci (@nemicom) January 26, 2022

https://twitter.com/CarinaCapdevila/status/1486396612813410306 Ésta Claudia Bello??

Tenemos q avanzar, no traer de vuelta a personajes non sanctos del pasado pic.twitter.com/ILWG79q09F — CarinaCapdevila (@CarinaCapdevila) January 26, 2022

https://twitter.com/pablovelazquez9/status/1486385594057904129 ¿Claudia Bello?

Si no hubiese fallecido pondrían a María Julia Alsogaray en Ambiente también... — Pablo Velázquez (@pablovelazquez9) January 26, 2022