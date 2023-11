TAILHADE RIDÍCULO.png "Efectivamente esas comunicaciones existieron, son las únicas, hay mucha gente que me manda datos y yo los analizo”, admitió Rofoldo Tailhade sobre las conversaciones con el espía Zanchetta.

Ocurre que Zanchetta se presentaba como periodista, pero la información que ofrecía se sospecha que provenía de escuchas telefónicas como en el caso de Elisa Carrió y las reuniones de funcionarios y jueces en Lago Escondido.

Carrió, Juez y Lago Escondido

Sobre el caso de la exdiputada, Taihlade explicó: “En el marco de esa remisión de información me mandó tres mensajes de Telegram. En el primero me manda la lista de causas judiciales de Elisa Carrió, un archivo que nunca abrí porque no me interesaba el tema ni las causas de Carrió que, sin perjuicio de ello, son públicas, no es información reservada”.

“Cuando (Zanchetta) me dice que me va a mandar algo de (el senador nacional del PRO) Luis Juez le doy un correo electrónico y nunca me mandó nada. Por último, el mensaje de Lago Escondido ahí dice que el 4 diciembre, que era domingo, a la mañana, había sido publicado todo lo que él me manda, los chats, que tampoco nunca me mandó ”, agregó.

También negó haber recibido información sobre el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz: “A mí Zanchetta no me mandó absolutamente nada”, insistió el legislador.

Víctima

Tras reiterar en varias oportunidades que todo se trataba de una operación en su contra, el diputado K dijo que él también fue espiado: “Soy una de las carpetas que tenía Zanchetta”.

“Se armó la novelita de que soy el jefe de la organización pero los medios no dicen que soy también espiado por Zanchetta ”, reiteró.

“Esto va a terminar en la nada misma, va a terminar con Rodolfo Tailhade como víctima de Zanchetta o del quien sea el jefe de Zanchetta ”, prometió.

“Qué voy a ser un espía, por favor. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia, no me dedico al espionaje; laburo, investigo, junto información de lo que creo son las mafias argentinas, me dedico a eso, no tengo ninguna ilegalidad en mi vida, mucho menos con estas cuestiones que son tan graves”, agregó en otro tramo de la entrevista.

