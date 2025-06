Amparo para que Cristina Kirchner sea candidata y el 18/6 se presenta para ser detenida

n Nacional, que garantizan el derecho al sufragio libre y el ejercicio de los derechos políticos y el artículo 75, inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, el demandante solicita una medida cautelar para que se suspenda la inhabilitación de Cristina Kirchner permitiendo su inclusión en las listas de candidatos para las elecciones de septiembre de 2025, dado el "inminente cierre del plazo para la oficialización de candidaturas (19 de julio de 2025)".

Cristina Kirchner confirmó que se presentará para su detención

A través de un mensaje que publicó esta mañana en la red social X, Cristina Kirchner confirmó que el miércoles 18 de junio se presentará en Comodoro Py para que se efectúe su detención a la vez que recordó que presentó un pedido de prisión domiciliaria y custodia permanente argumentando razones de seguridad y recordando el atentado que sufrió en 2022.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1933495166066720797&partner=&hide_thread=false El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2025

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", concluyó la exmandataria en alusió a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, que se refugió en Uruguay.

Sobre el pedido de la prisión domiliciaria, Cristina argumenta: "No se trata de un privilegio. Por el contrario,obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura".

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei a salvo en España y el Financial Times duda del crecimiento y la acumulación de reservas

Salto de 1500%: La importación es "grosera" y hay 'puré de carne' en la Argentina

Operación "León Ascendente": Israel atacó Irán con misiles y drones y se teme represalia de Teherán

El posible cambio en MLS que acerca a Lionel Messi a Newell´s