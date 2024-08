Albertogate: Fioribello renunció como abogado de Fabiola Yañez y la secretaria hundió al expresidente

La secretaria de Alberto dijo que Fabiola Yañez no miente

Por otro lado, la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, terminó de declarar esta tarde 22/8 en los tribunales de Comodoro Py, donde estuvo por más de tres horas ante el fiscal federal Ramiro González.

Durante su declaración, Cantero reconoció que los chats en los que Yañez le pedía ayuda eran verdaderos. Así lo confirmó Mariana Gallego, la abogada de la ex primera dama: “Los chats fueron ratificados y que existían en el celular de la señora Cantero”.

El fiscal Ramiro González le mostró las fotografías, las capturas de pantalla, y ante esa evidencia dijo: “Es así, es mi celular, son las capturas que Fabiola me mando cuando estábamos conversando”.

“Estamos evaluando el tema testigos y agregar documental. No es verdad, se dijeron tantas cosas sobre el celular que no le voy a dar importancia. Todo lo que sea solicitado por la fiscalía se pondrá en disposición y lo que no esté a disposición la fiscalía sabrá cómo manejarse”, agregó la letrada de la exprimera dama.

Esta causa inició por las imágenes obtenidas del celular de María Cantero en el marco de la causa en la que se investigan los 45 contratos que el gobierno de Alberto Fernández firmó con Nación Seguros con la controvertida intermediación de brokers -entre ellos su amigo, Héctor Martínez Sosa-. Allí se abrió el celular de la ex secretaria. De una conversación con Fabiola se desprenden las imágenes y las conversaciones que dan cuenta de la violencia física que sufrió.

En ese sentido, el 12 de agosto de 2021, la exsecretaria le escribió a Yañez para solidarizarse por la filtración de la fiesta VIP en Olivos en plena cuarentena y en esa conversación, la ex primera dama comenzó a contarle sobre los hechos de hostigamiento que venía padeciendo y le envió fotos de los supuestos golpes.