Alberto Fernández en Clarín: "No puedo entender el suicidio de Nisman"

En su nota de opinión publicada el 21 de enero de 2015 en Clarín , Alberto Fernández declaró sobre la muerte de Alberto Nisman: "No puedo entender su suicidio salvo que dé por cierto que ha mediado sobre él la perversa inducción de los mal nacidos". Sin embargo, a fines del 2020 en una entrevista en Radio 10, el ex Jefe de Gabinete aseguró, en un inesperado giro: "Yo estoy convencido que fue un suicidio, después de dudarlo mucho, no voy a mentir".