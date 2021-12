Acusan al diputado Carlos Heller de autoritario: el motivo

Sin embargo, esta jornada dejó fuertes acusaciones contra Heller, quien como presidente de la comisión trató de que dicha reunión con el ministro Guzmán no se saliera de control. En ese sentido, el diputado del Frente de Todos tuvo que advertir a varios legisladores de la oposición que el tema a tratar era netamente el Presupuesto 2022, y en ese contexto tuvo una actitud muy cuestionable en redes sociales.

Todo empezó cuando tomó la palabra el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman. En su intervención, el dirigente de Juntos por el Cambio empezó a cuestionar los gastos que realizó el Gobierno para la celebración "partidaria" del 10 de diciembre con motivo del Día de la Democracia.

"Con qué partida y cuánto nos salió la apropiación del partido de gobierno de los Derechos Humanos el día viernes. Cuánto se pagó, con qué parte del dinero del Estado, a qué empresas y si esas empresas están vinculadas...", se preguntaba Milman mirando al ministro Guzmán, y en ese momento, Carlos Heller lo interrumpió para advertirle que estaba fuera de tema.

"Estamos tratando el Presupuesto, termine por favor", dijo Heller.

Sin embargo, el diputado del PRO siguió su intervención ignorando la advertencia de Heller, por lo que segundos después, el legislador oficialista optó por cortarle el micrófono al opositor.

"No no, listo"; dijo Carlos Heller al cortar el micrófono de Gerardo Milman, y añadió: "Le corté la palabra, no puede seguir en esa situación, lo lamento".

"Lo lamento diputado, no se puede abusar...", luego, entre gritos y cuestionamientos, Heller disparó de forma burlona: " usted me va a decir lo que yo tengo de autoridad", dijo sonriendo y le dio el uso de la palabra al siguiente legislador.

Ese momento quedó grabado en la transmisión que realizó durante toda la reunión la Cámara de Diputados, y militantes de la oposición aprovecharon el material para difundirlo y viralizarlo en las redes sociales.

"Cortarle el micrófono a un diputado porque pregunta cómo se pagó el acto del 10 de diciembre es de un autoritarismo pocas veces visto", escribió el usuario @Felipelahitau en su Twitter, publicación que tuvo miles de réplicas y respuestas llenas de indignación.

https://twitter.com/felipelahiteau/status/1470514384610861057 Cortarle el micrófono a un diputado porque pregunta cómo se pagó el acto del 10 de diciembre es de un autoritarismo pocas veces visto. pic.twitter.com/FmN20OBhUc — Felipe R Lahiteau (@felipelahiteau) December 13, 2021

Luego del incidente, el propio Gerardo Milman, diputado protagonista del cruce con Heller, reflexionó sobre el momento en una publicación en su cuenta de Twitter:

"El momento donde Heller me apaga el micrófono cuando decido preguntarle a Guzmán como los argentinos pagamos el acto del viernes pasado donde, irónicamente, celebraron el regreso de la Democracia. Basta de apropiación de los DDHH #Presupuesto2022", escribió el legislador, que además compartió el video del tenso momento.