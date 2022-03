Acuerdo FMI: "Hay muchas posibilidades de que no se apruebe"

Se partió la oposición también por el FMI

Si bien referentes del ala moderada del PRO dijeron que la coalición opositora iba a tomar una medida unificada -o todos en contra o todos a favor-, el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, quien responde al exministro de Economía de CFK, Martín Lousteau, puso reparos:

No estoy seguro de que Juntos por el Cambio logre una posición unificada. Hay 3 formas de no votarlo: rechazar, abstenerse o ausentarse. Esas matices podrían pasar en la oposición No estoy seguro de que Juntos por el Cambio logre una posición unificada. Hay 3 formas de no votarlo: rechazar, abstenerse o ausentarse. Esas matices podrían pasar en la oposición

"Hay dirigentes que tienen responsabilidad de gestión y necesitan que esto se resuelva pero hay cuestiones geográficas también, si querés, porque hay quienes están en el Interior y dicen: 'muchachos, esto de los subsidios es un problema de ustedes, no de las provincias', porque allí los aumentos se fueron dando.

Hay muchas posibilidades de que no se apruebe. No sería la muerte de nadie. Si se rechaza, el PEN no podría volver a presentarlo en este ejercicio legislativo. Ahí lo que podría ocurrir es que se derogue la ley que obliga el paso del proyecto por el Congreso y que sea como fue siempre", agregó.

"Pienso que quisieron hacer una pantomima y les salió mal porque se partió el oficialismo y porque quisieron blindarse jurídicamente de la responsabilidad. Como quieren llevar a juicio a la gestión anterior (Mauricio Macri y Nicolás Dujovne), ahora quieren decir que ellos no lo firmaron sino que fue el Congreso. Pero se les partió el bloque", criticó al oficialismo.

image.png Tensión en Juntos por el Cambio por el FMI.

Luego, al aire de A24, en diálogo con el periodista Antonio Laje, Tetaz contó la reunión que hubo ayer entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los presidentes bloque:

"Lo que les dijo a los presidentes de los bloques fue que hubo un problema con la traducción y les mostró un borrador, que pidió no filtrar. También mostró la agenda pero por ahora sobre la nada misma".

Creo que alguien está trabando eso por alguna razón y no tiene nada que ver con la traducción. Creo que alguien está metiendo un palito en la rueda y no la deja circular Creo que alguien está trabando eso por alguna razón y no tiene nada que ver con la traducción. Creo que alguien está metiendo un palito en la rueda y no la deja circular

"El aumento de tarifas va a ser de más del 45% para la clase media. La matemática ahora no cierran y es lo que queremos que explique el ministro Guzmán el miércoles en Comisión de Presupuesto y Hacienda. Yo lo que haría es que a todas las empresas estatales se les corte el grifo de subsidios, como Aerolíneas Argentinas.

Además, ayer se autorizó una partida de US$300.000 para el Museo del Congreso. Ya sé, no es una partida significativa pero todo mueve la aguja y hay ciertas señales que hay que dar. La política tiene que hacer un ajuste", criticó, coincidiendo con su colega Javier Milei.