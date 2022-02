17 focos de llamas, 785.238 has. quemadas, arde Corrientes

# En zona de Ruta 120, brigadas de la zona combaten un incendio forestal de grandes dimensiones, circunscripto pero activo.

# En El Yerbalito -Villa Olivari, Ruta 12-, bomberos voluntarios y guardaparques combaten un incendio de pastizales que afecta un área protegida de bosques nativos.

# En San Nicolás, San Miguel, brigadas privadas y brigadas y aviones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Snmf) combaten un incendio que afecta forestaciones y con riesgo de viviendas e infraestructura de Portal San Antonio.

# En Estero Carambola Norte, brigadas de empresas privadas y del Snmf, apoyadas por aviones hidrantes del Snmf y provincia combaten un incendio forestal circunscripto pero activo.

# En Santa Rosa, bomberos voluntarios de Santa Rosa y Policía Federal apoyados por aviones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Snmf) combaten un incendio de interfase relacionado con focos activos en el Estero Betel que afecta forestaciones y amenaza viviendas.

# En San Luis del Palmar, un incendio de interfaz afecta pastizales en cercanías de viviendas.

# En Estero Carambola, Santa Julia, brigadas de empresas forestales de la zona trabajan en vigilancia permanente de un foco activo.

# En Itá Ibaté-Timbo, bomberos locales y de Loreto, han contenido el fuego pero mantienen bajo vigilancia otro foco.

# En Caá Catí, un incendio de pastizales en el Estero Malo amenaza el sector Oeste, sobre ruta 13 y áreas forestales y hacia el Este forestaciones sobre ruta 118 y áreas pobladas como Loreto.

# En Lomas de Vallejos, Los Vences, bomberos y Policía de la Provincia de Corrientes trabajan con un corte sobre la Ruta Provincial 5 sobre un un incendio de pastizales fuera de control.

# En el Portal Carambola, brigadas de parques nacionales vigilan otro foco activo, al igual que en el Portal Cambyretá, donde otro foco se mantiene con actividad.

https://twitter.com/revistacitrica/status/1495123517578354700 En agosto de 2020, el Senado de Corrientes rechazó la sanción de una Ley Nacional de Humedales “por las implicancias negativas que esos proyectos deparan hacia el sistema productivo”. Un año y medio después, la producción está toda quemada. pic.twitter.com/29Y7pjyFUs — Revista Cítrica (@revistacitrica) February 19, 2022

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) actualizó su informe sobre la superficie afectada por el fuego: 785.238 hectáreas. Los esteros son los más dañados (y otros bañados), duplicándose el área dañada, de 124.000 hectáreas a más de 245.000, según el Grupo de Recursos Naturales del Inta Corrientes.

En 2 semanas se han quemado 30.000 hectáreas por día. El 9% de la superficie del territorio provincial fue alcanzado por el fuego.

Los bosques cultivados también fueron muy afectados, el área quemada aumentó casi 2 veces y media pasando de 12.000 a más de 31.000 hectáreas.

https://twitter.com/mercadopago/status/1495050720059478024 El 8% del territorio de la provincia de Corrientes ya fue afectado por el fuego. Tu ayuda importa mucho: ingresá a la app de Mercado Pago, buscá el botón Donar y colaborá con los afectados y con quienes combaten las llamas. pic.twitter.com/cwDfXtjKix — Mercado Pago (@mercadopago) February 19, 2022

https://twitter.com/MaDel976/status/1495146038000336896 Mercado Pago activó Es por aquí gente. pic.twitter.com/YeKjYtFADU — MaDel (@MaDel976) February 19, 2022

Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que la Provincia de Tucumán ayudará a Corrientes con el envío de 2 aviones hidrantes y de 4 camionetas equipadas con rescatistas, entre otros recursos.

"Tucumán decidió ir en ayuda de los hermanos correntinos", dijo el titular del Poder Ejecutivo, que dialogó con su par correntino, Gustavo Valdés, para ponerse a disposición y coordinar las tareas de colaboración con las áreas que se encuentran a cargo de los operativos.

"Son momentos difíciles los que vive la hermana provincia de Corrientes. El Gobierno de Tucumán y todos los tucumanos estamos brindando nuestra ayuda", apuntó Jaldo.

Los 2 aviones hidrantes ya se encuentran en las pistas de Santo Tomé, contratados por la Provincia de Tucumán a Santiago Sleider, mientras que Claudio Ayala brindó el apoyo logístico para el traslado.

Además, ya salieron 4 camionetas con distintos equipos de rescatistas, que se pondrán a las órdenes de los bomberos que coordinan la lucha contra el fuego en Corrientes.

tucuman,jpg.jpeg Avión sumado por la provincia de Tucumán al operativo en Corrientes.

San Juan

Desde la provincia de San Juan, se enviaron a la provincia efectivos de la Dirección de Bomberos de San Juan, 1 avión sanitario, 1 autobomba especializada en incendios forestales y 3 camionetas de acción rápida para combatir los focos ígneos del territorio provincial.

Además del mencionado aporte, el gobernador Sergio Uñac trasladó equipamiento para las áreas de Salud y Desarrollo Humano.

Uñac se comunicó con su par correntino, Gustavo Valdés, a quien transmitió la solidaridad y preocupación del pueblo sanjuanino ante los siniestros que afectan a Corrientes.

También puso el avión sanitario provincial a disposición de Corrientes para asistir a los afectados por los incendios que ya arrasaron el 10% del territorio correntino.

https://twitter.com/gustavovaldesok/status/1495085018212814848 17 efectivos de la Dirección de Bomberos de #SanJuan, un avión sanitario, una autobomba especializada en incendios forestales, tres camionetas de acción rápida y equipamiento de las áreas de Salud y Desarrollo Humano partieron a #Corrientes. ¡Gracias por la ayuda, @sergiounac! pic.twitter.com/pRijx73qab — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) February 19, 2022

Un pedido

El emprendedor José Vizcaychipi dialogó con Radio Sudamericana, de la ciudad de Corrientes, para contar lo que ha vivido en Paraje Galarza, donde tuvo que abandonar todo ante el riesgo de vida de su familia: “Lo primero que hace el productor es llorar y después va juntando los animales en otros campos para no perder la hacienda. Lo que se pierde es mucho y llevará muchísimos años recuperarse”.

Recordó que los bomberos y pobladores que combaten las llamas están “exhaustos, detonados física y espiritualmente”.

Él reclamó al gobernador "mejorar la Ruta Provincial 41, que conecta la Ruta 12 con la 40, para mejorar la entrada y salida de productores de la zona, además de la ayuda".

Precisamente el gobernador Valdés estuvo en Paraje Galarza, en Ituzaingó, donde la población debió evacuarse.

Junto con el Colegio de Veterinarios y el Centro Aguará anunció que se habilitará una línea telefónica para el rescate de la fauna silvestre amenazada.

El Gobierno de la Provincia declaró zona de "catástrofe" al territorio afectado por incendios. Además, reconoció que en el marco de una primera evaluación, los daños a la provincia rondarían los $ 20.000 millones.

"Vamos a hacer todo lo humanamente posible, son consecuencias de la naturaleza y del cambio climático. Nunca vivimos una seca y una bajante del río Paraná como ahora", aseveró.

Una reflexión

Ex gobernador Raúl Romero Feris (Tato), en Facebook:

"Mirar más allá del humo.

Es necesario hoy algo más que urgente: Mirar más allá del humo y del fuego que estamos apagando.

Es preciso ya planificar y diseñar la recuperación. No solo en lo productivo, ecológico y ambiental, sino en los nuevos perfiles que nos depara la Naturaleza con el cambio Climático para nuestra provincia.

No alcanza con esperar los resultados de una evaluación de los daños. Digamos que han sido totales. Porque lo que se salva no es suficiente para cubrir lo perdido, y compromete décadas del futuro.

Entonces, la tarea que será titánica, inmensa y sostenida en el tiempo, nos debe hacer pensar en establecer políticas de estado permanentes, de desarrollo a partir de la crisis.

Cada una de las advertencias que fui dando desde hace un tiempo atrás, se fueron cumpliendo, y tardíamente concretando por parte de las autoridades. Advertí de lo precario de las condiciones para enfrentar desastres, de lo tardío de declarar emergencias y catástrofes, las que se declararon a la vez que nos envolvía el fuego.

Sostengo que tenemos que ir por delante de lo que pueda ocurrir, para no caer en los errores que se cometieron, para reconocerlos, aprender, diseñar, planificar y hacer, casi todo al mismo tiempo.

Las generaciones que vienen nos están reclamando: ¡Qué provincia le estamos dejando!.

Porque si seguimos como hasta ahora, no quedará nada para ellos. Así lo entendemos con mis muchachos en el campo, a quienes agradezco por su compromiso, donde día a día codo a codo, estamos apagando incendios a la par.

Llamo nuevamente a todos, así como dicen que se unen para enfrentar el peligro común sin partidismos, a que se muestren todos en un mismo proyecto de reconstrucción hacia adelante. No es tiempo para grietas, especulaciones personales o políticas de nadie.

Como exgobernador y ciudadano correntino, apoyaré todo aquello que sea iniciativa común, y no me van a encontrar en una vereda tirando fuegos a la otra. Eso sí, no nos distraigamos en fiestas y carnavales cuando la provincia arde y se mueren personas.

La Personas ni la Naturaleza ya no soportan más errores."

https://twitter.com/jlespert/status/1494740599966035973 Con @CarolinaPiparo y otros diputados que nos acompañaron, presentamos hoy un pedido de interpelacion al Ministro Cabandie por los incendios fuera de control en Corrientes pic.twitter.com/vP70mO2dte — José Luis Espert (@jlespert) February 18, 2022

Scioli

El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, confirmó que dotaciones de Bomberos brasileros llegan a Corrientes para sumarse a la lucha contra el fuego.

En sus redes sociales, Scioli sostuvo que"dotaciones de Bomberos del estado de Rio Grande del Sur y el municipio de São Borja cruzan la frontera para unirse al combate contra el fuego en el municipio de Santo Tomé por pedido del intendente José Augusto Suaid Cortes".

"Agradezco al diputado Federico Antunez por colaborar con las gestiones, al presidente Jair Bolsonaro, al gobernador. Eduardo Leite y autoridades municipales por facilitar la ayuda", dijo el embajador.

Además, agradeció "al ministro (de Seguridad) Aníbal Fernández y a la directora de Aduana Argentina, Silvia Traverso, por facilitar su ingreso".

https://twitter.com/danielscioli/status/1495027997958627328 ÚLTIMO MOMENTO



Dotaciones de Bomberos del estado de Rio Grande del Sur y el municipio de São Borja cruzan la frontera para unirse al combate contra el fuego en el municipio de Santo Tomé por pedido del intendente José Augusto Suaid Cortes. pic.twitter.com/Z26yGRGSfw — Daniel Scioli (@danielscioli) February 19, 2022

Una crónica

El siguiente relato es de la agencia de noticias Telam, en la zona:

Helicópteros y aviones hidrantes enviados junto a maquinaria pesada por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Defensa y de Seguridad, bajo la coordinación del Centro Operativo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) libran una batalla minuto a minuto.

Con gruesas prendas ignífugas y máscaras que los protegen de las llamas pero los hacen sufrir temperaturas de más de 35 grados, brigadistas de media docena de provincias luchan en extensas jornadas para contener los incendios forestales que ya arrasaron el 9 por ciento de la superficie de Corrientes, coordinados por autoridades naciones en articulación con las locales.

Este sábado eran 17 los focos ígneos en esa provincia y en su combate trabajan brigadistas, helicópteros y aviones hidrantes enviados junto a maquinaria pesada por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Defensa y de Seguridad, bajo la coordinación del Centro Operativo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Cubiertos con sus uniformes especiales de pies a cabeza, las unidades se reconocen entre sí por sus acentos y modismos, lo que hace que en la dinámica de trabajo de la fuerza conjunta que combate las llamas se escuchen indicaciones como "los cordobeses están combatiendo en tal finca" o "los mendocinos van en camino a aquel poblado", según observó Télam junto a las extensas hileras de fuego.

Con sorprendente tranquilidad, los brigadistas entran caminando en los campos en llamas armados con un "chicote" o herramientas con las que buscan controlar golpe a golpe y metro a metro focos de incendio que en muchos casos se miden en kilómetros.

En silencio desaparecen dentro de los bancos de humo y vuelven a reaparecer decenas de metros más adelante, orientándose por el negro camino que les marcan los restos y las cenizas en la provincia declarada este jueves como "zona de catástrofe ecológica y ambiental" por el gobernador Gustavo Valdés.

"En incendios forestales de estas características es muy poco lo que se puede hacer con agua, por eso las mejores herramientas son el 'chicote' (una especie de rebenque largo y ancho) o los rastrillos que sirven para remover superficies y apagar brasas para tratar de ponerle límite al avance del fuego", contó a Télam durante una pausa de su trabajo Javier, bombero voluntario cordobés que integra las brigadas de esa provincia.