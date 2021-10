Exxon, PayPal, Pinterest y el colapso de las tierras raras

El activista tuvo éxito en parte porque pudo obtener el apoyo de algunos de los mayores inversores de la empresa, incluidos BlackRock Inc. y Vanguard Group.

Pero los precios del petróleo y el gas están en máximos de varios años, y el mundo experimenta una escasez de combustibles fósiles a medida que las economías emergen de la pandemia. No obstante, se necesitan años para que tales megaproyectos de energía produzcan lo suficiente, y más años después de eso para que las inversiones obtengan un retorno del capital aplicado.

Los miembros de la junta de Exxon están sopesando el destino de los proyectos futuros, ya que la compañía enfrenta la presión de los inversores para restringir la inversión en combustibles fósiles y así limitar las emisiones de carbono y devolver más efectivo a los accionistas. Los ambientalistas y algunos funcionarios del gobierno también están presionando a la empresa para que produzca menos petróleo y gas.

Las discusiones se llevan a cabo como parte de una revisión del plan de gastos quinquenal de la compañía petrolera, sobre el cual el directorio votará a fines de octubre, dijeron fuentes conocedores de Exxon a The Wall Street Journal.

Ambos proyectos enfrentan posibles obstáculos políticos, y algunos miembros de la junta de Exxon han expresado su preocupación acerca de si permitirán recuperar los miles de millones en inversión inicial que requerirían.

Las discusiones sobre los proyectos representan una nueva dinámica para la junta de Exxon, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

PayPal y Pinterest

Pinterest tiene un valor de mercado de US$ 40.000 millones. Es una plataforma para compartir en línea en la que los usuarios comparten fotos y enlaces a recetas e ideas de decoración del hogar. Gana dinero con los anuncios que aparecen en la plataforma, pero el comercio electrónico también está en su foco hacia adelante.

En abril, Pinterest amplió una asociación que estableció en 2020 con el proveedor de software de comercio electrónico Shopify Inc. para llegar a los consumidores en 27 países, además de USA y Canadá.

En cuanto a PayPal, conocido por su botón de pago que permite a los consumidores pagar fácilmente las compras en los sitios web de los minoristas, la empresa estableció una estrategia de ser un servicio de referencia no solo para pagos y servicios financieros, sino también para el comercio electrónico en general.

Comprar Pinterest podría llevar a los usuarios a PayPal en una etapa más temprana de su experiencia de compra y ayudarlos a descubrir nuevos artículos para comprar, lo que generaría un mayor volumen de pagos.

"Tenemos una gran hoja de ruta", dijo el director ejecutivo de PayPal, Dan Schulman, en una conferencia de inversores en septiembre.

PayPal recibió una ola de pagos digitales durante el transcurso de la pandemia de coronavirus, publicando números récord de usuarios y volúmenes de transacciones. Eso ha impulsado sus acciones. Su valor de mercado es de US$ 300.000 millones.

Pero los inversores de PayPal reaccionaron con frialdad al posible acuerdo, informado por Bloomberg, lo que provocó que las acciones cayeran más del 6% el miércoles 20/10. Nada sorprendente y habitual en estos casos. Las acciones de Pinterest subieron casi +14%.

Bajo la dirección de Schulman, quien fue contratado para dirigir la empresa en 2014 cuando todavía integraba eBay Inc., PayPal ha buscado expandirse a nuevas geografías y negocios. En septiembre, PayPal adquirió la compañía japonesa de 'compre ya y pague después', Paidy Inc., en US$ 2.700 millones.

Pero Pinterest es otro volumen y una enorme visibilidad global.

Su crecimiento de usuarios se disparó en los primeros días de la pandemia a medida que aumentaba el uso de Internet. Sin embargo, la compañía informó en julio que sus usuarios promedio mensuales cayeron 5% con respecto a igual mes del año anterior, y sus acciones cayeran 14%.

Pinterest acaba de informar que su cofundador, Evan Sharp, pasará de tiempo completo como director de diseño y creativo a un puesto de asesor y permanecerá en su junta directiva.

La compañía también dijo que Sharp se ha unido a una firma creativa liderada por el exjefe de diseño de Apple Inc., Jony Ive.

El otro cofundador de Pinterest, Ben Silbermann, es su director ejecutivo.

Tierras Raras

La start-up canadiense The Metals Company salió a bolsa en septiembre pero un inversor que debía ingresar el 60% de los US$ 330 millones con los que contaba para comenzar sus operaciones en el Océano Pacífico, ha desaparecido.

El agujero de US$ 200 millones dejado en los libros de The Metals Company por Ramas Capital Management, una firma de capital privado poco conocida dirigida por el exanalista de JPMorgan Chase, Ganesh Betanabhatla, también ha planteado preguntas más profundas sobre el modelo de financiación que sustenta el libro de jugadas de ese sistema de inversión denominado Spac.

¿En qué consiste? Se venden acciones en una oferta pública inicial para usar ese efectivo en buscar una empresa privada que se haga pública (las que cotizan en Bolsa) a través de la llamada 'fusión inversa': una empresa pública sin operaciones toma el control de una empresa privada y asume su nombre.

Así The Metals Company, antes conocida como DeepGreen Metals, hizo su debut en el mercado de valores después de un acuerdo, 6 meses antes, con Sustainable Opportunities Acquisition Corporation.

A pesar de proyectar que no tendrá ingresos durante al menos 3 años, la empresa fue valorada en casi US$ 3.000 millones.

En el momento de la fusión, se anuncia otra ronda de recaudación de fondos a través de inversores institucionales a los que se les asignan acciones.

A estos inversores se les muestra el objetivo antes de que se anuncie una fusión, lo que les da la oportunidad de actuar como un sello de aprobación de Wall Street para nuevos negocios en sectores emergentes.

A los inversores se les asigna un número fijo de acciones al mismo precio que los inversores de la Oferta Pública Inicial del Spac, lo que les otorga una participación significativa en la empresa operativa una vez completada la fusión.

El mercado de Spac fue impulsado por los cheques en blanco a principios de 2021 de inversores como BlackRock, Wellington Management y Fidelity, invirtiendo miles de millones de dólares en empresas que cotizan en bolsa a través de vehículos de propósito especial (eso quiere decir Spac).

Si bien los accionistas de Spac tienen la opción de rescatar su inversión si no les gusta el trato, los inversores están sujetos a acuerdos y deben proporcionar el efectivo cuando se completa la transacción.

El incumplimiento de Ramas Capital de los US$ 200 millones prometidos amenaza con socavar ese modelo, así como las ambiciones de The Metals Company de extraer cobalto y cobre en el fondo del mar.

Desde que The Metals Company reveló que no había recibido 66% del financiamiento prometido, sus acciones se han hundido hasta en un 70%.