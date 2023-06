¿Flybondi al default por BCRA? Reprograman y cancelan vuelos

Si bien cabe mencionar que fuentes de Flybondi aseguraron que no corre riesgo la fuente de trabajo de su personal, mientras el BCRA no autorice dólares, la low cost no puede pagar el leasing de dos de sus aviones y no podrán volar más, comprometiendo vuelos y la flota con la que contaba la low cost hasta entonces.

Recordemos que Flybondi se convirtió en una de las grandes oferentes del mercado, pisando fuerte contra la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

