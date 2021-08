De Tini a Lorde, los estrenos musicales que marcan tendencia

TINI, Manuel Turizo - Maldita Foto (Official Video)

“Maldita Foto” será parte del próximo álbum de Tini, el cual confirmó a finales de mayo del 2021 durante un vivo con Billboard. Además de anunciar que habría un remix de “Miénteme”, su hit musical junto a María Becerra, dijo sobre este nuevo proyecto:

Me muero por hacerlo. No quiero que pase el tiempo porque estas canciones que estoy componiendo representan el momento exacto de mi vida en el que estoy viviendo. Y lo mejor para mí sería lanzarlas en un disco y mostrarle a mis fans esta nueva etapa de mi vida.

https://twitter.com/TiniStoessel/status/1428510411565973512 q no te escriba no quiere decir q olvide — MALDITA FOTO (@TiniStoessel) August 20, 2021

#Lorde

“Solar Power”, el tercer álbum de Lorde, ya está disponible después de cuatro años de espera.

Acústico, suave y totalmente diferente a sus antiguas obras, el nuevo trabajo de Lorde llega a los oídos de la audiencia con un simple mensaje: “A veces hay que tomarse un tiempo”.

Las letras transmiten una variedad de ideas y sentimientos que no siempre están representados por completo por la melodía, pero termina funcionando de todas maneras. El rechazo a la fama, a la santificación de las estrellas pop y la necesidad de alejarse de todo son los temas más presentes en la obra.

Lorde - Solar Power

Ya es casi ritual que Lorde se tome cuatro años entre lanzamientos. Así lo hizo entre su primer trabajo, “Pure Heroine” (2013) - responsable de convertirla en una de las personas más jóvenes en ganar dos Grammys- y “Melodrama” (2017), que la oficializó como ícono de la juventud rebelde e independiente.

Esta vez, el descanso fue absoluto. Volvió a Nueva Zelanda, su país natal, abandonó las redes y decidió reconectar con la naturaleza. Con “Solar Power”, Lorde invita a que hagas lo mismo.

Pero, en el caso que no puedas, tomate 43 minutos para escuchar de corrido el álbum para transportarte a otro lugar, lejos de todos los problemas, aunque sea por un rato.

https://twitter.com/Yaragonz_/status/1428591660036853772 Lorde decidió sacar #SolarPower para que cada ser humano se sintiera así pic.twitter.com/JdLcm3vQWy — Yara (@Yaragonz_) August 20, 2021

#SUMMEROFLOVE

El hemisferio Norte se despide del verano mientras el sur se desespera para que llegue. La nueva canción de Shawn Mendes se aplica a los dos casos.

Con un ritmo pop bien movido y una letra que narra el típico romance playero, “Summer of Love” logra transmitir la nostalgia del verano que se va y la emoción del que está por venir.

Shawn Mendes, Tainy - Summer Of Love

El video en donde se lo puede ver a Shawn Mendes en la playa, sobre un bote y simplemente disfrutando un relajante día al sol (al estilo Harry Styler en “Watermelon Sugar” o “Golden”) ya cuenta con más de 600 mil reproducciones.

Shawn Mendes es muy reservado cuando se trata de su música, por eso, aún no se sabe cuando estará disponible el quinto álbum. Pero se sabe que está en proceso ya que, a pocos meses del lanzamiento de “Wonder” (2020) - su álbum más reciente- el artista canadiense ya subía fotos trabajando en su estudio.