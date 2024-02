¿Reencarnó Ricardo Fort?: Tomás Holder regaló creatina y las redes explotaron

"Sabía que tenía un buen cuerpo, y es una forma copada de facturar dinero cuando lo tenés", explicó en una entrevista que le dio a Primicias Ya. Y sumó: "Soy chico y con ganas de probar. Ojalá que la gente le guste".

La biografía del platinado expresa: "Si te gusté cuando me viste por primera vez, cuando me conozcas por aquí no voy a salir de tu cabeza.

Y agrega: "Si no sabés regalarle una sonrisa a papi mejor ni te aparezcas... Y si sabes, mandame un DM para que veas como todo se puede calentar".

------------------

Más contenido en Urgente24:

"Objetivos occidentales": Vladimir Putin amenaza con guerra nuclear

Santa Fe la hace corta: Si no hay diálogo, se presenta ante la Justicia por la eliminación del FONID

McDonalds: La cajita feliz cuesta en USA menos que en Argentina

Un pueblito para descansar en Buenos Aires cerca de Tandil

Medida cautelar pone freno al aumento de cuotas de prepagas