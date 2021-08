¿Qué le pasa a Carolina Haldemann?

En las últimas horas, la conductora de Canal 26 reapareció en las redes sociales para hacer una actualización sobre su estado de salud. Y explicó que dio de baja sus redes sociales para tratar de bajar las tensiones: " Hola a todos, cerré mi cuenta de Instagram porque estoy pasando por un momento de ansiedad que me genera el no poder volver hablar bien y no poder volver a trabajar".