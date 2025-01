Paris Jackson mostró imágenes inéditas tras reconocerse "alcohólica y adicta a la heroína"

Y sumó: “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música.. Puedo sentir el corazón roto en toda su gloria. Siento el sol en mi piel y está caliente. He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobrio o no. Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo”.

Paris Jackson, al igual que su padre, sufrió la adicción a las drogas

Michael Jackson a partir de su talento descomunal se convirtió en un referente de la música mundial. Sin embargo, su adicción a diversas drogas lo llevaron por un peligroso camino.

Asimismo, es preciso recordar que el cantante fue fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco provocado por el anestésico propofol.





Embed - TMZ INVESTIGATES: Who Really Killed Michael Jackson



"Las circunstancias habían conducido a su muerte durante años, y todos estos diferentes profesionales médicos habían permitido a Michael dictar sus propios términos, obtener los medicamentos que quería, cuando los quería, donde los quería", dijo el detective policial que lo halló muerto.

Además, en las declaraciones que brindó para el documental "TMZ Investiga: Who Really Killed Michael Jackson", señaló que con el fármaco "era la única forma en que podía dormirse, especialmente cuando se preparaba para una gira".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La cascada dentro de las más maravillosas que pocos conocen

Aerolíneas Argentinas recortó vuelos a destino de Argentina

El destino más elegido de Brasil ideal para viajar en auto

Llora el Turco Naím: Emilia Attias desatada con empresario

Mercado Libre arrasa con su propuesta y deja a Amazon sin usuarios